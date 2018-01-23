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Bahreyn itiraf etti... Hücreleri destekliyoruz

Bahreyn içişleri bakanı Lübnanlı Hizbullah milislerini terör örgütlerini desteklemekle suçladı.

23 Ocak 2018 Salı 18:18
Bahreyn itiraf etti... Hücreleri destekliyoruz

İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah El Halifa, Pazar günü yaptığı açıklamada,

“Hücreler, İran Devrim Muhafızlarıyla, Irak’taki Haşdi Şabi ve Lübnan’daki Hizbullah’la teröristleri eğitmek için koordine edilen kişiler tarafından yönetilmektedir. Bu gerçek geçmişte vurgulanmış ve vurgulanmaya devam ediliyor” dedi.

Bahreyn polisi 290 aranan ve şüphelinin dosyasını savcılığa iletti.

Pazar günü tutuklanan 47 kişinin çoğunluğu Saraya el-Ashtar, Saraya Al Muqawama Al Sha’biya ve Saraya el-Muhtar milis gruplarının üyesiydi.

Irak ve Suriye’deki savaşa on binlerce milis gücü sevk ederek çok sayıdaki sivilin hayatını kaybetmesine ve çatışmaların alevlenmesine sebep olan Hizbulla’ın Bahreyn’de de yeni planlar peşinde olduğu düşünülüyor.

Geçen sene, Bahreyn’in güvenlik tertibatı, 42 saha ve depo araması da dahil olmak üzere 105 güvenlik faaliyeti yürüttü . Toplam 290 kaçak ve zanlı, Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi ve bir miktar silah, teçhizat, patlayıcı ele geçirildi.

Bahreyn Cumhuriyet Başsavcılığı, daha sonraki bir zamanda soruşturma detaylarını açıklayacaklarını söyledi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 18:18
  1. Raşid bin Abdullah El Halifa
  2. Bahreyn
  3. İran Devrim Muhafızları
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