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Bahis operasyonu: 100 gözaltı

Adana merkezli 9 ilde bin polisin katılımıyla yasa dışı bahis operasyonunda aralarında kadınlarında bulunduğu 100 kişi gözaltına alındı.

13 Şubat 2018 Salı 08:15
Bahis operasyonu: 100 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Adana Merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya’da, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 140 adrese eş zamanlı şafak vakti baskın yapıldı.

Yapılan baskında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen çoğu kadın 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.İHA

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 08:15
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