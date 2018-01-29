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Bahis çetesi üyelerinin evlerinde çok sayıda silah ele geçirildi

Kütahya'da yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 13 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6 adet av tüfeği, 2 adet tabanca ve 400 gram esrar ele geçirildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:29
Bahis çetesi üyelerinin evlerinde çok sayıda silah ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren çalışması neticesinde yasa dışı bahis oynatmak amacıyla organize suç örgütü kuran kişilere yönelik operasyon düzendi. Operasyonda, vatandaşlara çeşitli banka şubelerinde hesap açtırılıp, banka kart ve şifrelerini alarak bu hesaplar üzerlerinden yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen  E.O., R.A., İ.K., H.K., K.Y., N.A., B.C., Y.Y., S.A., B.A., E.K., H.G. ve İ.D. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca,  3 adet kurusıkı tabanca, 9 adet muşta, 400 gram esrar maddesi ile yasadışı bahisten kazanıldığı tahmin edilen 30 bin TL para ele geçirildi. 

KOM Şubesi'ne götürülen 13 şüphelinin sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 18:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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