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Bahçesinde 300 kök Hint keneviri bulunan kadından ilginç savunma

Konya’da evinin bahçesinde 300 kök Hint keneviri yetiştirirken polis ekiplerince yakalanan kadın, bitkilerin esrar maddesi olduğunu bilmediğini iddia etti.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:40
Bahçesinde 300 kök Hint keneviri bulunan kadından ilginç savunma

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucuya karşı yürüttükleri çalışmalar neticesinde Karatay ilçesi Fetih Mahallesi’nde bulunan müstakil evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine eve baksın yaptı. Yapılan baskın sonrası evin bahçesinde boyları ortalama 1 metre olan 300 Hint keneviri ve 1,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan Zeynep G. gözaltına alındı.

“Domateslerle birlikte ekmiştim, bilmiyordum”

Gözaltına alınan şüpheli Zeynep G. ifadesi alınmak üzere şubeye götürüldü. Şüpheli Zeynep G. ilk polisteki ilk ifadesinde, “Bahçeme domateslerle birlikte ekmiştim. Ektiğim bu bitkilerin kenevir olduğunu bilmiyordum. Bahçemde bulunanların esrar maddesi olduğunu bilmiyordum” dediği öne sürüldü.

Polis ekiplerince sökülen Hint kenevirleri imha edildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:40
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Konya
  3. Karatay
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