Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bahçesaray’da asfalt çalışmaları

Van’ın Bahçesaray ilçesi girişindeki tahrip olan 3 kilometrelik yol asfaltlanıyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 15:58
Bahçesaray’da asfalt çalışmaları

Bahçesaray ilçe girişindeki parke taşlardan örülmüş ve tahrip olan yol asfaltlanıyor. Çalışmaların yapıldığı bölgeye giderek incelemelerde bulunan AK Parti Bahçesaray ilçe Başkanı Cumali Sabırlı, ilçe girişindeki sorun teşkil eden 3 kilometrelik yolun asfaltlandığını ifade ederek, “Bahçesaray ilçe girişindeki sorun teşkil eden 3 kilometrelik yol asfaltlanıyor. Daha önce Karayolları 11. Bölge Müdürümüz Ahmet Turan Gülhaş’ı makamında ziyaret ederek sorunları iletmiştik. Karayolları ekipleri bugün sorunu kökünden çözüm üreterek çalışmalara hız verdiler ve yolu asfaltlıyorlar. Başta Karayolları 11. Bölge Müdürümüz Gülşah olmak üzere azimli çalışan, işlerini güzel yapan karayollarına sonsuz teşekkürler ederim. Bahçesaray güzel şeyler hak ediyor” dedi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 15:58
  1. AK Parti
  2. Van
  3. Ahmet Turan
  4. Çal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji İstanbulluları uyardı!
    1. Meteoroloji İstanbulluları uyardı!
    2. İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den..
    3. Gaziantep’teki terör saldırılarının..
    4. Tecrübeli oyuncu tekrar Bilecikspor’da
    5. Başkan Yazgı, vatandaşları ziyaret etti
    6. Eko Şov Bademli yolcusu
    7. Genelkurmay harekete geçti
    8. ABD'de şok eden gelişme! 'Trump'ın..
    9. Erdoğan'dan müjde: Yakın zamanda..
    10. İki aile roketatarla birbirine girdi
    11. Fuarda Gaziemir farkı
    12. Kurbanlık satışları başladı
    13. Barselona’da terör kurbanları için..
    14. Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Melih Ekici..
    15. Çermik kaplıcasına 100 milyon TL..
    16. 12 bini aşkın Suriyeli Kurban Bayramı..
    17. Kadınlardan tarhana yapımı eğitimi
    18. Gömeçli üreticiye uluslararası sirke..
    19. "Türkiye’de oynanan futbolun seviyesi..
    20. Kemalpaşa’da ‘Umut Vaad Eden Deha’..
    Yerli otoda mutlu son! 3 dev ortak oluyor
    Yerli otoda mutlu son! 3 dev ortak oluyor
    Protokol kavgasının ardından yeni görevi belli oldu!
    Protokol kavgasının ardından yeni görevi belli oldu!
    Erdoğan görür görmez otobüsten indi
    Erdoğan görür görmez otobüsten indi
    Sürücülerin kafası karışmıştı! Emniyetten hız koridoru açıklaması
    Sürücülerin kafası karışmıştı! Emniyetten hız koridoru açıklaması