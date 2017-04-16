Bahçeli’nin sandığından çıkan şaşırtan sonuç!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin oy kullandığı Anıttepe Ortaokulu’ndaki 1285 numaralı sandıktan 305 ‘hayır’ ve 57 ‘evet’ oyu çıktı.
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:46
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin oy kullandığı Anıttepe Ortaokulu’ndaki 1285 numaralı sandıktan 305 ‘hayır’ ve 57 ‘evet’ oyu çıktı.
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