% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Bahçeli’nin sandığından çıkan şaşırtan sonuç!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı Anıttepe Ortaokulu'ndaki 1285 numaralı sandıktan 305 'hayır' ve 57 'evet' oyu çıktı.

Bahçeli’nin sandığından çıkan şaşırtan sonuç!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin oy kullandığı Anıttepe Ortaokulu’ndaki 1285 numaralı sandıktan 305 ‘hayır’ ve 57 ‘evet’ oyu çıktı.

 
EtiketlerDevlet Bahçelireferandum
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Erdoğancı

Devlet Bahçeli olmasaydı referandum bile olmayacaktı. Herşey için teşekkürler Bahçeli.

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