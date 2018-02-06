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Nevşin Mengü, Bahçeli'nin sözlerini hazmedemedi!

MHP Genel Başlanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup konuşmasında sarfettiği "Gerekirse Afrin'e giderim" sözleri, CNN Türk'ün kovulan spikeri Nevşin Mengü'yü rahatsız etti.

06 Şubat 2018 Salı 14:14
Nevşin Mengü, Bahçeli'nin sözlerini hazmedemedi!

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu CNN Türk ekranlarında gazetecilik dışında her şeyi yaptığı için kovulan Nevşin Mengü, bu kez yerli ve milli bir duruş sergileyen Devlet Bahçeli'ye kafayı taktı.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ HAZMEDEMEDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadaki, "Gerekirse ben de bir bozkurt gibi Afrin'e gidip en ön safta taşıdığım canı vermeye hazırım" sözleri Nevşin Mengü'nün zoruna gitti.

Nevşin Mengü, Bahçeli'nin bu sözlerini twitter hesabından paylaşarak "Lafa gelince herkes en ön safta maşallah" yorumunu yaptı.

İşte Mengü'nün o paylaşımı:

 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:14
  1. Nevşin Mengü
  2. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • kemalkemal23 dk önce
    ....git davara vatan h.ini fışkı.
  • termin13805979termin138059791 sa önce
    sen minik beynini buna yorma...Bahçeli nin 1 sözüne milyonlarca insan bakıyor...
  • Ömer GençÖmer Genç1 sa önce
    Verin 2 kemik sussun...Haber yapılınca bedava reklam oluyor.
  • ErsinErsin2 sa önce
    Bunun neresi yanlis, tabiki lafa gelince ben önden gidecegim diyen bile oldu.
  • ErhanErhan2 sa önce
    Battı mı ? Hım ilginç bir başlık daha nazik olunanabilirdi görüşü ne olursa olsun sonuçta bir bayan böyle başlıklar kendini muhafazakar gösteren bir gazeteye yakışmaz
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