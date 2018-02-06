Nevşin Mengü, Bahçeli'nin sözlerini hazmedemedi!

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu CNN Türk ekranlarında gazetecilik dışında her şeyi yaptığı için kovulan Nevşin Mengü, bu kez yerli ve milli bir duruş sergileyen Devlet Bahçeli'ye kafayı taktı.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ HAZMEDEMEDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadaki, "Gerekirse ben de bir bozkurt gibi Afrin'e gidip en ön safta taşıdığım canı vermeye hazırım" sözleri Nevşin Mengü'nün zoruna gitti.

Nevşin Mengü, Bahçeli'nin bu sözlerini twitter hesabından paylaşarak "Lafa gelince herkes en ön safta maşallah" yorumunu yaptı.

İşte Mengü'nün o paylaşımı: