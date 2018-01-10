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Yunan basını Bahçeli'yi hazmedemedi

MHP Lideri'nin 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacaklarını açıklaması Yunan basınında da geniş yer buldu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:54
Yunan basını Bahçeli'yi hazmedemedi

Yunanistan'da yayın yapan Ethnos Gazetesi yazarı Hristos Stasinopulos, Türk siyasetinde yaşanan gelişmeleri köşesine taşıdı ve kendince yorum yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki milli itifakı değerlendiren Yunan yazar, MHP'nin yanlış bir adım attığını savundu.

HAZMEDEMEDİ

İttifak nedeniyle MHP'nin alacağı destekte azalma olacağını yazan Stasinopulos, partinin 2019'da yapılacak seçimlerde seçim barajının altında kalacağını söyleyerek bu ittifakı hazmedemediğini açıkça belli etti. 

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 08:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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