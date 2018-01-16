Bahçeli'nin makam aracıyla yolculuğu tıklanma rekoru kırıyor

Devlet Bahçeli'nin kara yolculukları ekibinden Özel Kalem Müdür Yardımcısı M.Bilal Aydın'ın, sosyal medyada paylaştığı videoda MHP liderinin Ankara-Osmaniye yolculuğu yer alıyor. Yağmurlu bir havada seyahat eden Bahçeli'nin bu yolculuğu, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenerek beğenildi.

MHP Lideri Bahçeli, yolculuk sonunda memleketi Osmaniye'de hemşehrileriyle buluştu.