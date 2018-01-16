Bahçeli'nin makam aracıyla yolculuğu tıklanma rekoru kırıyor
Seyahatlerde karayolunu tercih eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracıyla yaptığı yolculukların paylaşıldığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.16 Ocak 2018 Salı 10:54
Devlet Bahçeli'nin kara yolculukları ekibinden Özel Kalem Müdür Yardımcısı M.Bilal Aydın'ın, sosyal medyada paylaştığı videoda MHP liderinin Ankara-Osmaniye yolculuğu yer alıyor. Yağmurlu bir havada seyahat eden Bahçeli'nin bu yolculuğu, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenerek beğenildi.
MHP Lideri Bahçeli, yolculuk sonunda memleketi Osmaniye'de hemşehrileriyle buluştu.