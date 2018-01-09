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Bahçeli'nin ittifak teklifine Erdoğan'dan cevap geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin ittifak teklifine AK Parti grup toplantısında cevap verdi ve Bahçeli'ye teşekkür etti.

09 Ocak 2018 Salı 12:44
Bahçeli'nin ittifak teklifine Erdoğan'dan cevap geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli dün düzenlediği basın toplantısında 2019 yılı seçimlerinde MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini açıklamış ve Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirmişti. Bahçeli'nin bu açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, 2019 seçimlerini işaret ederek, "Anlıyorum ki bu kongrelerle birlikte 2019'a mart ve kasıma çok farklı gireceğiz. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hazırlıklarını büyük ölçüde hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bunları da özellikle MHP ile el ele vererek dayanışma içinde temenni ederim ki ana muhalefet de buna katılır, bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. Asıl olan yeni yönetim mimarimizin omurgasının nasıl oluşturulacağıdır. Hazırlıkları süratle bir araya getirerek önümüzdeki bir asrı kucaklayacak yönetim modeli oluşturmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 12:44
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Devlet Bahçeli
  3. mhp
  • ahmetahmet59 dk önce
    sen liderine ve seçmenine o kadar laf söyle ondan sonra;temenni ederim ki ana muhalefet de buna katılır.komedi gibi
  • VeliVeli1 sa önce
    Mevzubahis vatan olunca iki lider ne güzel birleşiyor tabi bir vatansever olarak iki lideri de destekliyorum tabi destek vermiyenlerde ipi dışarının elinde olanlardır
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