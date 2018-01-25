Bahçelievler’de Metropol hücresi çöktü!

İstanbul Bahçelievler’de 13 Aralık’ta ele geçirilen bombalı araç ile ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ve operasyonları devam ediyor. Bomba yüklü aracı temin ettiği tespit edilen ve kırsala örgütün kamplarına firar ettiği öğrenilen ‘Bırso’ kod adlı PKK’lı G.B. ile bağlantılı bir hücre daha belirlendi. Geçen hafta PKK’lıların saklandıkları hücreye baskın yapan polis, 3 teröristi eylem hazırlığındayken kıskıvrak yakaladı. Teröristlerin, bombalı araçlı saldırıya dair örgüt adına faaliyet yürüten hücrelerden olduğu ifade edildi.

MİT VE POLİSİN ORTAK BASKINI

MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonunda, bomba yüklü bir araç ele geçirilmiş, saldırıyı tasarladığı tespit edilen PKK’lı terörist Hamza D. yakalanırken minibüsü temin eden ‘Bırso’ kod adlı terörist G.B., kaçarak örgütün dağ kadrosuna katılmıştı. G.B.’nin bağlantılarını araştıran polis, ‘Bırso’ kod adlı teröristle ortak hareket eden PKK’nın metropol hücresinden H.B., A.B. ve M.Ş.D.’yi saklandıkları hücrede yakaladı. Yakalanan 3 PKK’lı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa çıkarılan H.B., A.B. ve M.Ş.D. adlı teröristler tutuklanarak cezaevine gönderildi.