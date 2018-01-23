Bahçeli'den Zeytin Dalı'nın ilk şehidi için anlamlı karar

Zeytin Dalı Harekatı'nda Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Ayaş'ın Bayat köyünde toprağa verilecek.

MUSA ÖZALKAN'IN VASİYETİ

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, devletin ailesine vereceği paranın, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapınmında kullanılmasını ve adının konulmasını vasiyet ediyor.

MURAT ÇELİKER'DEN DUYURU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından paylaştı.

"Afrin Şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyeti olan, Telafer’de Anaokulu, Kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi isteğini , MHP Lideri Devlet Bahçeli üstlenmiştir. Şehidimizin son arzusu yerine getirilerekcektir..Ruhu şad mekanı cennet olsun.."