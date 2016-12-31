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Bahçeli'den yeni yıl mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıla ilişkin bir mesaj yayınladı.

Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Eklenme: 31 Aralık 2016, 15:02
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MHP lideri Bahçeli yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

2017'DE ÜLKEMİZİN ESENLİĞE KAVUŞMASI EN SAMİMİ DİLEĞİMDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında, "Ahlaki çöküşün, asayişsizliğin, terörün, ekonomik yıkımın, toplumsal güvensizliğin ve kuşkunun egemen olduğu ülkemizin 2017’de düzlüğe çıkması, esenliğe ulaşması, denge ve düzene kavuşması en samimi dileğimdir" dedi.

2017, TÜRKİYE'NİN SİLKİNİP AYAĞA KALMA YILI OLMALI

"Milletimizin, bugünkünden çok daha karanlık bir tablo içinde, yokluk ve buhranları aşma becerisini gösterdiğine tarih şahitlik etmektedir. Bugün de aynı ruh ve ilhamla zorlukları aşmaması için hiçbir neden yoktur. Türk milleti güçlü basireti, kararlı duruşu ve binlerce yılda oluşturduğu kültürel dehasıyla bunu gerçekleştirecek kudrete fazlasıyla sahiptir. 2017, Türkiye’nin toparlanma, silkinip ayağa kalkma yılı olmalıdır. Elbette niyazım öncelikle budur.'' dedi.

NE YAZIK Kİ 2016 YILI KORKUNÇ OLAYLARA SAHNE OLMUŞTUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "2016 yılı geride kalırken milletçe yeni bir yıla giriyor, taze ve yepyeni umutlara kapı aralıyor, el uzatıyoruz. Kabul etmeliyiz ki, çok zorlu, felaket ve facialarla dolu bir yılın ardından ülkemizin huzur ve istikrar özlemleri ertelenemeyecek boyut ve seviyelere ulaşmıştır. Ne yazık ki 2016 yılı korkunç ve kahredici olaylara sahne olmuştur.

Terörizmin kanlı ve hain emelleri 2016’ya damga vurmuş, Türkiye buhrandan buhrana sürüklenmiştir. Terör örgütleri ve destek verip kışkırtan karanlık mihraklar, vatan topraklarıyla birlikte komşu coğrafyalarda şiddet ve cinayetleri ileri düzeyde tırmandırmışlardır. 2016, risk ve tehditlerin gölgesinde kalan, belirsizlik ve tehlikelerin yörüngesine giren kayıp bir yıl olarak hafızalara kaydedilmiştir.

MİLLETİMİZ EN UMUTSUZ ANDA MİLLİ BİRLİK DUYGUSUYLA DOĞRULMUŞTUR

Türkiye düşmanlarının her vasıtayı kullanarak hınçla, nefretle, öfkeyle saldırıya geçtiği 2016 yılı aynı zamanda milli birlik ve dayanışma ruhunun canlanmasına, darbecilerle, teröristlerle, kandan beslenen odaklarla dişe diş mücadeleye vesile olmuştur. Unutulmasın ki, büyük Türk milleti güçsüz ve çaresiz değildir. Aziz milletimiz geçmişin en umutsuz anlarında milli birlik ve beraberlik duygusuyla doğrulmuş, üzerinde oynanan oyunları yüksek irade ve azmiyle bozmasını bilmiştir.

TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOKTUR

Türkiye’nin ne kadar fazla olursa olsun çözülemeyecek hiçbir sorunu, aşılamayacak hiçbir sıkıntısı yoktur ve olmayacaktır. Başlayan her yılın, bir önceki yıldan daha da kötü sonlanması, aziz vatandaşlarımızın hayatlarında mutluluk, huzur ve rahatlık adına olumlu duygu ve hislerin gün geçtikçe zayıflaması sorumluluk sahibi herkesin üzerinde durması gereken bir açmazdır" ifadelerine yer verdi.

''2017'DE SAĞDUYU, SABIR VE AKLIN GALİP GELMESİNİ DİLİYORUM''

"Yapay tartışmalar, suni gündemler, kısır çekişmeler Türkiye’nin önünü kesemeyecek, milli kenetlenmeye zarar veremeyecektir. 2017 yılında sağduyu, sabır ve aklın galip gelmesini, milli şuurun yükselmesini ve vatandaşlarımızın en kısa sürede huzur ve güvenliğe ulaşmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.

Vatan ve bayrak uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve tedavisi süren kardeşlerimize şifa dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum.

Halen sınır ötesinde emsalsiz bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah’ın himayesi üzerlerine olsun diyorum. Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla; tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor; huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum."

 
Etiketlerdevlet bahçeliDevlet Bahçeli gaflarıbahçeli yeni yıl mesajı
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