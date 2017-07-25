Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bahçeli'den yeni parti hakkında ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalif isimlerin kuracağı yeni parti için ilk kez konuştu.

25 Temmuz 2017 Salı 13:32
Bahçeli'den yeni parti hakkında ilk yorum

Devlet Bahçeli, gündeme dair gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının Meral Akşener'in başını çektiği ve MHP'li muhalif isimlerin yer alacağı yeni parti girişimi ile ilgili soruya, "Bizde sabır çok. Kasım ayına kadar da sabırla takip ederiz. Allah hayırlı uğurlu etsin" yanıtını verdi.

Bahçeli basın mensuplarının yeni giyim tarzına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi: "Sosyal medyada kıyafetimizle ilgili bir durumumuz çok yer aldı. Biz kıyafete önem veren bir kişiyiz. Değerlin bir bilim insanının çok güzel bir sözü vardır, 'Bir topluma kıyafetinizle giriniz şahsiyetinizle çıkınız.'"

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 13:32
  1. Devlet Bahçeli
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den Badstuber adımı
    1. Fenerbahçe'den Badstuber adımı
    2. Dikkat! Milyonlarca kişinin kullandığı..
    3. Ekonomik ilişkiler Türk-Alman..
    4. Tişörtü “Hero”, şerefi “Zero”lar için..
    5. Patlatılan dinamit deprem etkisi yaptı
    6. Parmak ısırtan başarı! Türkiye..
    7. PKK, Ermenistan'daki kampa..
    8. Genelkurmay Başkanı Akar'dan..
    9. Hatay'da FETÖ operasyonu: 33 kişi..
    10. BAE Dışişleri Bakanı Gargaş Erdoğan'ın..
    11. FETÖ'nün 'Altın Şehir'i çökertildi!
    12. Okula gidemeyen öğrencilerin yarısı..
    13. Halkın ve polisin üzerine ateş açın..
    14. Filistin hükümetinden Kudüs'e destek
    15. Bakan Fakıbaba’dan lüks otellere..
    16. Dikkat çeken ayrıntı… Türkiye’den..
    17. Günok transferinde sürpriz gelişme
    18. Samuel Eto'o için transfer kapıları..
    19. 'Rusya PYD ile gizli işbirliği yapıyor'
    20. Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!