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Bahçeli'den uyarı: Hem rabia hem bozkurt olmaz

AK Parti- MHP ittifakı ile birlikte gündeme gelen, bir elle bozkurt, bir elle Rabia işaretinin yayılması, MHP Genel Merkezi’nde kimlik tartışmasına neden oldu... MHP içerisinde iki işaretin birlikte kullanımını “Art niyetli” olarak nitelendiriliyor.

04 Şubat 2018 Pazar 19:13
Bahçeli'den uyarı: Hem rabia hem bozkurt olmaz

15 Temmuz sonrasında AK Parti’yi destekleyen ve seçimlere yönelik ittifak çalışması başlatan MHP, parti tüzel kişiliklerini ayrı tutma hassasiyetini işaretlere de yansıtıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre; iki işaretin birlikte kullanımını “Art niyetli” olarak nitelendiren MHP kaynakları, yollarda bazı vatandaşların bu tür işaretler yapmasını kabul edebileceklerini ancak parti toplantılarında bozkurt selamı dışında işaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önceki gün teşkilatlara gönderdiği genelgede genel merkezin belirlediği işaretlerin dışında işaret kullanılmaması uyarısında bulunması da bu hassasiyetin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Bahçeli'den rabia ile bozkurt işaretinin birlikte yapılmasına tepki

BAHÇELİ GENELGESİ

Bahçeli, son genelgesinde teşkilata şu uyarıyı yaptı: “Partimizin düzenlediği toplantı ve kararlaştırılmış kampanyalarının haricinde münferiden hareket ve tepki gösterilmeyecek, genel merkezin belirlediği işaret, slogan, marş, sembol ve kavramlar dışında materyal kullanılmayacak, tanıtım disiplinine mutlak riayet edilecektir.”

Bu uyarı, kulislerde, Rabialı bozkurt selamlarına karşı uyarı olarak algılandı. MHP kurmayları, konuya ilişkin sorular üzerine “Genel başkan tam olarak neyi kastetti bilmiyoruz ancak lider her şeyi düşünür” diyerek “Rabialı bozkurt” selamına tepkilerini şöyle dile getirdi:

HEYECAN AMA...

Yollarda vatandaşlar ittifakın heyecanı ile hem Rabia hem bozkurt işareti yapabiliyorlar. Bunlar ittifaka karşı duydukları heyecanı yansıtıyorlar. Bunu kabul ediyoruz. Ancak onun dışında art niyetli kullanımları kabul etmemiz mümkün değil.

SINIRLAR KAYBOLUR

Toplantılarımızda, parti bayrağının önünde kullanılması doğru olmaz. İki işaret birlikte kullanılırsa, bozkurt yapan birisi aynı zamanda rahatlıkla Rabia yaparsa, Rabia yapan biri rahatlıkla bozkurt yaparsa, bu, iki parti arasındaki sınırların ve işaretlerinin ağırlığının bir süre sonra kaybolmasına neden olur.

UYGUN DEĞİL

İttifak, iki partinin tüzel kişiliklerinin korunduğu bir yapı olmalıdır. Biz bir partiyiz ama her şeyden önce kökü olan güçlü bir siyasi hareketiz. Bozkurt işaretinin yanına Rabia’yı almak, bizim açımızdan uygun bir hareket değildir.

DOĞRU OLMAZ

Bozkurt selamı, milletimiz arasında kabul görmüş bir işarettir. Her işaret bu kadar güçlü şekilde benimsenmemiştir. Özal’ın ellerini kavuşturarak verdiği selam da kalıcı olmamış, millet tarafından benimsenmemişti. Bozkurt selamını başka işaretlerle karıştırmak doğru olmaz.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 19:13
  1. Rabialı bozkurt selamları
  2. MHP
  3. AK Parti- MHP ittifakı

YORUM YAZ

  • HasanHasan1 sa önce
    Bozkurt selamı mhpnin semboludur rabia ile işimiz olmaz ittifak yapıyoruz diye ak partinin selamını kulanacak değiliz.
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