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Bahçeli'den ülkücülere CHP yürüyüşü talimatı

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüş ile ilgili olarak partisinin İstanbul il teşkilatına talimat verdi.

07 Temmuz 2017 Cuma 23:23
Bahçeli'den ülkücülere CHP yürüyüşü talimatı

MHP lideri Bahçeli, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüş ile ilgili olarak partisinin İstanbul il teşkilatına talimat verdi.

Talimata göre, herhangi bir tahrike mahal vermemek adına yürüyüş güzergahında MHP ilçe teşkilatları ve ülkü ocakları 2 gün süreyle kapalı tutulacak.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 23:23
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