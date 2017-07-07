Bahçeli'den ülkücülere CHP yürüyüşü talimatı

MHP lideri Bahçeli, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüş ile ilgili olarak partisinin İstanbul il teşkilatına talimat verdi.

Talimata göre, herhangi bir tahrike mahal vermemek adına yürüyüş güzergahında MHP ilçe teşkilatları ve ülkü ocakları 2 gün süreyle kapalı tutulacak.