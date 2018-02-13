Devlet Bahçeli'den sert tepki: Şehide haciz millete ihanettir

Partisinibn grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı harekâtının ilk şehidi Musa Özalkan'ın maaşına haciz konulmasını talep eden kadın avukata sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Şehide hacizü, millete ihanettir."dedi.

Konuşmasından satır başları:

Hakkımız olanı alacağız. Kazanacağız, başaracağız.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 50'ye yakın nokta teröristlerden temizlenmiştir. Savaş uçaklarımız 627 hedefi imha etmiştir. TSK'nın titizlikle yürüttüğü operasyonda 31 kahraman askerimiz şehit düşmüş, 143 askerimiz yaralanmıştır.

Teröristler çocukları kadınları kalkan yapmışlardır. PKK, PYD, YPG bıyığı terlememiş yavruların katilidir. Bu alçaklar masumların can düşmanıdır. Türkiyeve Türk milletinin bölgesel huzuru temin amacıyla hainlerin başına inmeliyiz. Terörle mücadele amansız sürmektedir, dönüşü yoktur. İnancım odur ki devam edecektir. Vasiyetini yerine getirmek için şehidimiz Musa Özkalkan'ın emekli ikramiyesine ve aracına haciz konma girişimini üzüntüyle öğrendim. Bunu yapanları lanetliyorum.