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Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı sınamasınlar!

Yunanistan'ın şartları zorladığını ifade eden Devlet Bahçeli, tekrar denize dökülmek isteyen varsa seve seve dökeceklerini belirtti.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:34
Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı sınamasınlar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması'nın yıldönümünde Yunan yetkililerin gövde gösterisi yapar gibi adalara çıkmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ALMANYA İLE KRİZ

Almanya ile yaşanan krize değinen Bahçeli, "Alman Dışişleri Bakanı’nın sözleri rencide edici ve kırıcıdır. Alman Bakan “Türkiye’ye çok sabır gösterdik” diyecek kadar ileri gitmiştir. Bu bakan sabır göstermezse ne olacak, kaç yazacaktır? Almanya unutmasın ki Türkiye köle değildir, icazetli değildir." dedi.

"TEKRAR DENİZE DÖKÜLMEK İSTEYEN VARSA..."

Posta gazetesinden Hakan Çelik'e konuşan MHP Lideri, "Sabrımızı sınamasınlar. Tekrar denize dökülmek isteyen varsa seve seve döker, canı kovalanmak isteyen varsa kaçtıkları yere kadar kovalarız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:34
  1. Devlet Bahçeli
  • veysiosalveysiosal21 dk önce
    allah,yardımcın,olsun,allaha,ammenet,olunsayın,devlet,bahceli
  • şükrü onukşükrü onuk28 dk önce
    Ülkemiz, Biri bitti derken başka yerde alevlendirilen olayların odağında,dış mihraklarca örtülü ve psikolojik tehdit altında. Bu tehdit, kenetlenerek birlik beraberlik ruhuyla ve ödün vermeden, dik durarak ancak aşılabilir.
Bugünkü Akit

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