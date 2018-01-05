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Bahçeli'den sert 'Afrin' çıkışı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Teröristler nerede ise oraya girilmeli, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakılmamalıdır. Öncelikle Afrin mutlak surette tem

05 Ocak 2018 Cuma 21:30
Bahçeli'den sert 'Afrin' çıkışı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesince Galleria Festival Alanı'nda düzenlenen "1071 Proje ve Hizmetin Açılış ve Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, hem Türkiye'de hem de komşu coğrafyalarda olağanüstü gelişmelerin yaşandığını söyledi.

ŞER CEPHESİ TACİZLERİNİ SIKLAŞTIRMIŞTIR

Barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için çabalayanlarla, savaş ve kaosu hakim kılmak isteyenlerin adeta çatıştığını ifade eden Bahçeli, "Bölgede huzur ve refahı yakalamak isteyen ülkelerin karşısında dış müdahalelerle kriz ve karışıklıklar çıkarmaya çalışan, küresel güçlerin varlığı alenileşmiştir. İnsanlığı istikrarsızlığa, yer küreyi huzursuzluğa itmek için yoğun faaliyet gösteren sapkın eğilimler, şer ve şiddet cephesi tahrik ve tacizlerini sıklaştırmıştır." dedi.

Suriye'de yaşanılan durumu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ne var ki PKK/PYD terör örgütü ABD'nin himayesinde Suriye'nin yaklaşık olarak dörtte birini işgal etmiştir. Ülkemizin gösterdiği haklı hassasiyet çerçevesinde PKK/PYD'nin Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabalarının dışında tutulması şimdilik dikkate alınmıştır. Görünen budur. Fakat ABD yönetimi DEAŞ bahanesiyle silahlandırmayı sürdürdüğü PKK/PYD'yi hala kollamaktadır. Yeni silah sevkiyatlarıyla bu terör örgütünü desteklemeye canla, başla devam etmektedir. Güney sınırlarımız boyunca dengeler öylesine sarsılmıştır ki, Türkiye açıkça tehdit edilmekte, terör örgütleri zehir saçmaktadır.

AFRİN MUTLAK SURETTE TEMİZLENMELİDİR

Kandil’in yanında, bilhassa Afrin, Cezire, Kobani, Tel Abyad, Münbiç insanlık düşmanlarının denetim ve kontrolündedir. Türkiye'nin bekasını müdafaa maksadıyla, vatan topraklarının mücavir alanlarında tek bir terör örgütünün varlığına bile asla izin verilmemelidir. Teröristler nerede ise oraya girilmeli, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakılmamalıdır. Öncelikle Afrin mutlak surette temizlenmelidir"

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 21:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • denizdeniz49 dk önce
    kerkük için de atıp tutuyordu. Sonucu gördük. İddialarıNI gerçekleştirmiyor, sanki o iddialar hiç ortaya atılmamış gibi davranıyor. Sanki Kerkük konuşması hiç olmamış gibi, sanki hayal görmüşüz gibi. Hayır artık hayal gördüğüme inanmaya başlayacam. Ya o inkar etmiyecek, yada ben hayalci olacam.
  • recep recep 1 sa önce
    aferim otur sıfır
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