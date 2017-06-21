Bahçeli Kılıçdaroğlu'na: Pensilvanya'ya kadar gidin geri gelmeyin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gündeme dair açıklamalarda bulundu.21 Haziran 2017 Çarşamba 17:22
MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve MHP'li muhaliflere sert tepki gösterdi. Mahkemenin tüzük kurultayını değerlendiren Bahçeli, muhaliflerin mahkeme kararlarına karşı iki yüzlü olduğunu vurguladı. "FETÖ’cülerle bir olup adaleti katledenler adaleti ağızlarına almasın" diyen Bahçeli, "Soluğunuz yeterse Pensilvanya’ya kadar gidin, geri gelmeyin" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımları şu şekilde;
Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiş kutlu bir geceyi idrak edip huşu içinde ellerimizi semaya kaldıracak, alnımızı secdeye koyacağız.Dua edeceğiz tövbe kapılarını açmak için; rahmet dileyeceğiz günah kapanını aşmak için; şefaat bekleyeceğiz kötü talihi atmak için.Ne mutlu kadir kıymet bilenlere… Ne mutlu manevi kavline kararına bağlı kalanlara… Ne mutlu insan olup da insanlığa sahip çıkanlara…Kadir Gecesi; ilahi adaletin, arşı titretip göz kamaştıran, ibret verip hayranlık uyandıran lütuf,kerem ve mükâfatlarıyla dolup taşmaktadır.Adalet altı harfle yazılır; ama insanlığın sürekli aradığı,hasretini çektiği,umutla umutsuzluk arasında asırlarca gözlediği alın yazısıdır.
KILIÇDAROĞLU'NA ADALET GÖNDERMESİ
Eğer hak, hakkı olanda değilse adalet yoktur.Eğer aklı ve haklı olan değil; pazısı güçlü,parası çok olan kazanıyorsa adaletsizlik egemendir.Adalet bir hakkın hak sahibine devir işlemi, teslim meselesidir. Adalet yoksa zulüm vardır, zulmet hâkimdir, felaket yürüme mesafesindedir.Yürüyorlar, yazıyorlar, yüksek perdeden atıp tutuyorlar; neymiş adalet yokmuş! Buna bir şey diyemem, ama bunu dillendirenlere lafım çoktur.Birilerinin keyfine göre karar veren mahkeme ve hakim olunca adalet mülkün temelidir;olmayınca adalet dinamitlenmiştir.İkiyüzlülük değil mi?Mahkemelerden lehte karar çıkınca yaşasın, aksi yönde bir sonuç alınırsa kahrolsun; bu artık kof ve ucuz söylemlerin alıcısı yoktur.
PARTİMİZE KUMPAS KURANLAR...
MHP şühedanın yadigârı, Türk milletinin hizmetkarı, ecdadın varisi, Türk tarihin asli mirasçısıdır; boyun eğmeyecek, işgal edilemeyecektir. FETÖ’cülerle bir olup adaleti katledenler, özellikle partimize kumpas kuranlar; ne adaleti,ne ahlakı ağızlarına almasınlar,komik kaçıyorlar. MHP düşmanlarının 1,5 yıldır kılıktan kılığa nasıl girdiklerini, Türk’e nefret kusanlarla aynı kümede nasıl toplaştıklarını iyi biliyoruz. Adalet bir şeyin olması gerektiği yer ve ellerde bulunması demektir.Buna göre gerçek adalet nerededir? Yolda mı?Dağda mı?Arada mı?Derede mi?
PENSİLVANYA'YA KADAR GİDİN GELMEYİN
Evlatlarımız şehit oluyor,adaleti yürürken bulacaklarını zannedenlerden çıt yok! Yedi düvel karşımızda,ama uygun adım yürüyenlerden ses yok!On yıllardır adaletsizlik hüküm sürüyordu,imtiyazlı çevrelerden hiç itiraz yok.Millet kavrulmuş, yoksul düşmüş, eziyet görmüş, hisseden yok.Statükocular, eski konumlarını yitiren zevat zelzele geçirdikçe adalet diyor,sokaktan medet umup kaosa umut bağlıyor. Artık kör gözünü açtı.Yürüyün yürümesine de, aman düşmeyin; yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya’ya kadar gidin, geri gelmeyin!
ASKERLERİN ZEHİRLENMESİ
Askerlerimizin zehirlenmesi adli veya idari bir vakadan öte, aynı zamanda bir insanlık sorunu, aynı zamanda milli güvenlik onurudur. Dikkat ve titizlikle takip ediyorum, Doğu ve Güneydoğu’ya giden askerlerimizin temel eğitimlerini aldıkları yerlerde adeta zehir vardır.Mehmetlerimizin yediği helal lokmanın (kasten veya değil) zehirlenmesi, devlete emanet canlarının sofralarda riske atılması alçaklıktır. Şu mübarek Kadir Gecesinde, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum"
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Adam46 dk önce İşte bu ya T1 sa önce yürüyüşün adı ve amacı : CASUS ENİS BERBER İÇİN YÜRÜYÜŞ. adalet için yürüyüş değil. NASIL DA KELİMELERİ ÇARPITIYORLAR!! kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu için yürüyor. Enis kim? CASUS. CASUSU KORUMA YÜRÜYÜŞÜ . Sahin2 sa önce Helal olsun sana. İşte bu kadar.Kahrolsun devletini satanlara. HABİB KARTAL4 sa önce Şuan suikast ve zehirlenme riski en fazla olan liderlerden biri... Cumhurbaşkanına yardım edenler hedefte olduğuna göre acilen bahçeliye korumaların artırılması gerekir FATİH5 sa önce İYİKİVARSINMHP .... yozgatlı 6 sa önce Allah Cellecelaluh bütün CHP'lileri ve onlara rey (oy) verenleri onları seçenleri onları sevenleri içlerinden hidayet nasip olacak olanlar hariç hepisini külli'sini Ebediyyen Sustursun o hidayet nasip olacak olanları'da hidayet gününe kadar Sustursun Âmîn Âmîn Âmîn Yâ Rabbim. CHPC umhuriyet H ıristiyanlar P artisi 80sene'dir Diktatörlüğünzle Türkiyeyi ne hale getirdiniz gördünüzmü. Türkiyenin bu halini'de Bize mâl etmeyiniz Bu sizin Eseriniz. Tüm Dünyanın 100sene'de yaptığını BİZ 15sene'de YAPTIK daha dur neler Yapacağız Buna sizin aklınız ve hayaliniz GÜÇ YETİREMEZ. Gözüken Köy Klavuz İstemez 80sene'dir NE YAPTINIZ. Birde Utanmadan BİZİM DEDELERİMİZİN Eserleriyle 80sene'dir Tüm Dünyaya Hava attınız. ALLAH Cellecelâluh bütün külli Zalimleri ve Ğayrimüslümleri birbiri'ne Düşürsün Âmîn. Bekir7 sa önce Ak partiliyim ikinci partim bundan sonra kesinlikle mhp dir yeterki bahceli dik dursun.jurnal kardesin dedigi gibi idamin gelmesine onculuk etsin oyu en az %35 Sayin bahceli dik durdugun icin bu millet seni her zaman hayirla anacak...Adamsin adam... Selim7 sa önce Ver mehteri Ver!!!! abdo7 sa önce bravo bahçeli çok doğru söylemiş. bunlar yargıyı 50 senedir arka bahçeleri olarak kulllandılar. bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı açın 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz Bu Milletin Birferdi8 sa önce İşte Milli ve Yerli Muhalefet böyle olmalı..