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Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran Afrin açıklaması
MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, "Eğer yeri gelirse ben de bir bozkurt gibi en ön safta Afrin'e gider, gerekirse bu millete taşıdığım canı seve seve feda etmeye hazırım. Bu da bir millete devlet sözüdür" dedi.
06 Şubat 2018 Salı 17:26
Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:26
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