Bahçeli'den Ozan Arif hakkında suç duyurusu!
MHP lideri Devlet Bahçeli, 'ülkücü' kimliğiyle tanınan şair Ozan Arif hakkında kendisine yönelik hakaret içeren ifadeleri dolayısıyla avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.29 Haziran 2017 Perşembe 09:24
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, müzisyen Ozan Arif hakkında, kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. MHP Genel Merkezi Basın Birimi'nden yapılan duyuruda, Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut'un basın açıklaması paylaşıldı.
Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
27.06.2017 tarihinde Arif Şirin (Ozan Arif) isimli şahsın kamuoyuna yansıyan hakaret dolu beyan ve ifadeleri nedeniyle, gerekli hukuki süreç başlatılmış olup; adı geçen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur"
Suç duyurusuna gerekçe olarak, Bahçeli'nin içinde 'şerefsiz' ifadesi geçen şiiri nedeniyle olduğu belirtildi.