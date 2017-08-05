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Bahçeli'den Mustafa Kemal provokasyonu hakkında açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde, tahrayla Atatürk büstüne saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:38
Bahçeli'den Mustafa Kemal provokasyonu hakkında açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde, tahrayla Atatürk büstüne saldırıyla ilgili "Mezkur alçak provokasyon haklı ve meşru bir infial ve tepkinin önünü açtı. Unutulmasın ki Atatürk; Türkiye’dir, Cumhuriyet’tir, devlettir. Aziz Atatürk Türk milletinin ortak ve kurucu değeridir. Kurtuluşun lideri, kuruluşun mihveridir. İnkarcılar ise hıyanetin hizmetkarlarıdır" dedi. 

AYHAN OĞAN'IN AÇIKLAMASINA TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bir müptezel durduk yere yeni bir devletten bahsetmiştir. Doğrusunu isterseniz, bu meçhul ve müphem şahsiyetin hezeyanını ciddiye almak, dikkate değer bulmak beyhudedir, emek ve zaman israfıdır. Neymiş; 15 Temmuz’dan sonra yeni bir devlet kuruluyormuş. Başka, 'beğensek de beğenmesek de kurucusu Sayın Erdoğan'mış'. Elbette bu vahim iddialara Sayın Cumhurbaşkanı’nın öncelikle cevap vermesi en doğru ve akılcı olanıdır. Nitekim devletin başı bellidir.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:38
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  3. Siverek
  4. SİYASET Haberleri
  • SabriSabri1 sa önce
    Deger olabilir ama mysluman Turk milletinin degeri asma degildir. Allah a sukurler olsunki gundemden dusmustur. Bu tur hareketlelele gundemde tutnaya calismalari beyhudedir. Turklerin atalari bellidir.
  • Parlatmaya çalışmayınParlatmaya çalışmayın2 sa önce
    Ne olduğunu biliyoruz
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