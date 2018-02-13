Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, Afrin operasyonunun siyasete alet ediliğini savunan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'a tepki gösteren, Bahçeli, "Partimizin Afrin üzerinden siyasi plan içinde olduğunu iddia edenler, küstah ve karakter yoksunudur. Zeytin Dalı Harekatı siyasete alet edilmemeliymiş. Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete malzeme edenler kimdir ya da kimlerdir? İşbirlikçi emellere laf etmeyenler neyden gocunmuşlardır? Maksadı nedir? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Nesli tükenen balinaları mı anlatalım? Serengeti Parkı'ndaki safarileri mi izleyelim? Varoluş yokoluş mücadelesini siyaset dert etmeyecekse, söyleyin bana neyin dert edecektir?" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

Önce ülkem ve milletin, sonra partim ve ben duruşumuzdan ayrılmayacağız. Davamız emin ellerde yükselişine devam edecektir. Partimizin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş Bey'e, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Diyorum ki, milli duruş, şuhedaya vefa, milletve beka. Afrin topraklarındaki 50'ye yakın nokta teröristlerden temizlenmiş, şu ana kadar 1439 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadele amansız sürmektedir. Dönüşü yoktur. Teröristler yok edilinceye kadar bu inanmışlık devam edecektir.



AFRİN'DEKİLER BENİM ÖZ EVLADIM

Gerekirse Afrin'e ben de giderim sözünü diline dolayanlar, alaya alanlar, bu muhteşem duruşa bir şey söyleyin de görelim. Siyasete tutulmuş kripto PYD'liler, yüreğiniz yetiyorsa şehitlerimize laf söyleyin de alnınızı karışlayalım, dünyayı size dar ve zindan edelim. Baktım ki sözde en hızlı demokrasi bezirganları PYD'ye zırh oldular. Küçük bir azınlık YPG'nin kuyruğuna takıldı. Çıkışımdan, terör bloğunun hazımsızlık yaşayacağını beklerken tepki CHP'den, İP'ten sıra sıra geldi. Herkes sevdiğine benzer, Afrin'e operasyona katılan tüm kahraman askerlerimiz benim öz be öz evladımdır. Evlatlarıma birlikte aynı cephede yer almayacağım da kiminle birlikte yer alacağım. Gerekirse onlarla omuz omuza vermekten en ufak bir tereddüt göstermeyeceğim.

YÜZ BİNLERCE BOZKURT AFRİN İÇİN HAZIRDIR

Şu günkü kış şartlarında kahraman Mehmetlerimiz ısınsın diye omzunda odun taşıyor. Çeyiz hazırlığı yapan genç kızlarımız el işlemelerini üşümesinler diye Mehmetlere gönderip onların yanında duruyorlar. Türk milleti seferber oluyor, kahramanları destekliyor. Sözüm işbirlikçileredir. Bre gafiller, köyünden kentinden vatandaşımız gücü nispetinde askerlerimize destek olurken sizler bu mücadeleyi sulandırmaya, basitleştirmeye utanmıyor musunuz? Hiçbir şey yapamıyorsanız bari dilinizi tutun. Bir durun, bir yutkunun, bir susun da bari adam sansınlar. Kahraman askerlerimizin morallerini bozarak neyi amaçlıyorsunuz. Türk milleti yediden yetmişe o hendekleri kapatacak, ihanet çukurlarına hainleri gömecek kudrettedir. Ama, fakatlı cümlelerle devam edenler teröristlerin yanında duran ahmaklardır. Dün Kerkük için en az 5 bin bozkurt hazır dedim. Bugün de aynısını diyorum. Yüz binlerce bozkurt Afrin için hazırdır.

SİZE GÖRE TOPRAĞA DÜŞEN ŞEHİTLERİMİZ KAÇ OY EDER?

Afrin'e girilmesin diyen CHP Genel Başkanı, acaba PYD/YPG ile kader ortaklığı ne zaman buluşacaktır. Peşmerge ile ne zaman kavuşacaktır. ABD Savunma Bakanlığı'nın bazı grupların dikkatlerinin dağıldığını söylemesi bir işbirliğinin vesikasıdır. SDG isimli terör şemsiyesinde yer alan bir Hristiyan örgüt Afrin'e hareket etmek kararı almıştır. Ya bir bombadır, ya da alınlarında patlayacak bir kurşundur. Hareketı sekteye uğratmak maksadıyla açık ve örtülü faaliyetlerde de bir artış gözlenmiştir. Her gün Afrin konuşulmakta birbirinden uzman kişiler Zeytin Dalı Harekatı'nı yorumlamaktadır. Ağzı olan değerlendirmeler yapmıştır. Bu operasyon 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi nasıl etkilermiş, hangi partilerin oyları artar, hangilerinin azalırmış. Böylesi arayış içinde olan vicdansızlar hiç mi utanmanız kalmadı? Size göre toprağa düşen şehitlerimiz kaç oy eder? Zehirli dilinizi kesin.

TSK'NIN BAŞINDA DEĞERLİ BİR KOMUTAN VARDIR, İKİNCİSİNE GEREK YOKTUR

Biz sabrediyoruz, samimiyetle gelişmeleri takip ediyoruz. Bize göre TSK'nın başında halihazırda değerli bir komutan vardır ve fiilen de olsa ikincisine gerek yoktur. Genelkurmay Başkanı'nın çatı davasının görüldüğü mahkemeye tanık olarak çağırmak düşüncesizce bir karardır. Türkiye son yılların en meşru operasyonunu gerçekleştirmektedir. Bu bölgeden topraklarımıza teröristler sızmaktadır. Aynı bölgeden Kilis ve Hatay'a teröristlerin attığı roketlerle çok sayıda vatandaşımız yaralanmakta, hayatlarını kaybetmektedir.