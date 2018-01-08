Bahçeli'den flaş seçim ittifakı açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak görüşmesi liderler arasında yapılmalıdır sözleri ile ilgili konuşan Bahçeli, "Şu ana kadar görüşmedik ama arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür" ifadesini kullandı.

"2018 yılı siyasi olarak çok hareketli olacaktır" diyen Bahçeli'nin açıklamalarınnı satır başları şöyle:

TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin kurultay süreci bu yıl içinde yaşanacaktır. Belki de 2018 yılının yarısına kadar siyasi partiler büyük kurultaylarını tamamlayacaklardır. Büyük kurultaylarını tamamlamış olan partiler önemli hedefler ortaya koyacaktır. Türkiye'yi ve dünyayı yorumlamanın gayreti içerisinde olacaklardır. Türkiye'nin siyasi gündemi olan 3 konu üzerinde faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Yerel yönetimler seçimi bir tanesidir. Bugünkü takvime baktığımızda bunun günü 30 Mart 2019'dur. Diğer ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleridir. Bunun da tarihi 3 Kasım 2019'dur.

İTTİFAK TARTIŞMALARI

MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'le ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Ancak tartışılan konular sayın Cumhurbaşkanı'nın veya bizim gündemimize düşmektedir. İleriki günlerde, arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür. Olmadığı takdirde biz görüşlerimizi tekrarlayarak yükleneceğimiz sorumluluğu yerine getirme gayreti içinde olabiliriz.



