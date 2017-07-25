Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması!

Türkiyenin TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda Rusya ile görüşmeleri süren S-400 füze sistemi ile ilgili ABD'de rahatsız oldu. Daha önce Çin ile yapılacak anlaşmaya da 'Patriot veririz' diyerek engelleyen ABD' Rusya ve Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki bu görüşmelerinden de oldukça rahatsız.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye Rusyadan S-400 hava savunma sistemlerini satın almadı. Bunu yapmış olsalardı, bu durum kaygı verici olurdu, ancak yapmadılar şeklindeki açıklaması ABD'nin rahatsızlığının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Gündeme dair gazetecilirin sorularını yanıtlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze sistemi ile ilgili olarak ABD'nin rahatsızlığı hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

Bahçeli, ''YPG'ye silah yardımında bulunan bir ülkeye Türkiye bağımlı olamaz. Alternatif bulunması gerekir. Türkiye özgür bir ülkedir. Alternatif de şu anda S-400 füzeleriyle ilgili Rusya'dır.'' dedi.