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Bahçeli’den flaş OHAL çıkışı!

Bayramlaşma töreninde konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "OHAL devam etmelidir" dedi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 14:56
Bahçeli’den flaş OHAL çıkışı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin bayramlaşma töreninde konuştu. OHAL'in devam etmesini isteyen Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle: 

Türkiye, Parlamanter Demokrasi'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sağlamıştır. Referandumun halkımız tarafından kabulü ile bu yasallaşmış, şimdi uygulama aşamasına geçilmiştir. TBMM'nin verimli çalışabilmesi için içtüzük üzerinde bir uzlaşı sağlamak suretiyle gerçekleştirilmeli, bunun yanında uyum yasalarına öncelik verilmelidir. Bütün bunlar yapılırken, PKK ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele hiçbir şart altında ihmale uğratılmamalı, gevşetilmemelidir. Bir yıla yaklaşan süre içerisinde teşhis konularında çaba sarfedilirken Türkiye'de de çok şeyler olmaktadır.


"OHAL DEVAM ETMELİDİR"

15 Temmuz vahşice bir darbe teşebbüsüdür. Etkisini ortadan kaldırabilmek için OHAL uygulamasına geçilmiştir. OHAL devam etmelidir. OHAL'i özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır. CHP kendisine çeki düzen vermelidir, sözlü sazlı adalet arayışı ile gösteri yapmaya gerek yoktur. Bu anlayışla MHP hassasiyetini korumaktadır. Uyarılara dikkat çekmek istemiyorlarsa kendilerinin bileceği bir iştir. 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 14:56
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  • öanköank2 sa önce
    Chp nin düzensiz olduğunu herkez biliyor.asıl mhp genel başkanı kendine çekidüzen versin
  • sonicsonic2 sa önce
    Boş laflar , kurtarıcı melek
  • SahinSahin2 sa önce
    Helal sana bahçeli...
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