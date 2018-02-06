Bahçeli'den flaş Menbiç açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk ordusunun Menbiç’e girmesi bütün dengeleri bozar, yeni bir denge kurar. O dengenin de esasları, sac ayakları Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarıdır” dedi. Mersin temaslarının ardından dönüşte gazetecilere konuşan Bahçeli özetle şunları kaydetti:



MENBİÇ’E YENİ DENGE

Türk ordusunun Menbiç’e girmesi bütün dengeleri bozar, yeni bir denge kurar. O dengenin de esasları, sac ayakları Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarıdır. Afrin’in sonucu alınmalıdır. Onun ayrıntıları devlet yetkililerinin bilgisidir, TSK’nın bilgisidir. Bize ulaşan ayrıntılı bir bilgi olmadığı için harita üzerinde bir yorum yapmak mümkün değil.

Bizde hareketimizin tabii süzgeci yanlışlıkların hepsini ortadan kaldırdı. Farklılıklarda ısrar edenleri bir sepete koyduk. Onu da bir hanımefendi koluna taktı ve ‘Türkiye’yi gezin’ dedi. Geziyorlar onlar. Şimdi basında çıkanları incelettirdim ve toplattırdım. En fazla uğraşan partilerden biri CHP olarak görüldü. Şimdi aynı şey CHP’de yaşanıyor. Bakalım onlar ne yapacak?