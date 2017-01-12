Bahçeli'den flaş açıklama: Anayasa Meclis'ten geçmezse...

MHP lideri Devlet Bahçeli anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri ile ilgili Meclis'te gazetecilere açıklama yaptı. Bahçeli, "Anayasa Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" dedi.

Bahçeli'den flaş açıklama: Anayasa Meclis'ten geçmezse...
Eklenme: 12 Ocak 2017, 08:42
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Bahçeli, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu Anayasa değişikliğinin Meclis'te referandum yolu açık olarak kabul edileceği görülüyor. Görüşmelerde özellikle gerilim stratejisi izleniyor. Böyle devam etmemesi lazım. Meclis'teki gerilim referandum sürecinde Türkiye geneline yayılabilir. Kabul ve ret lotosu oynanıyor. MHP'ye yapılan haksızlık, doğru bulmuyorum. Oylamada ani iniş çıkış beklemiyorum. Düşüş beklemiyorum artış olabilir. Fireyi mercekle aramak lazım. Başika'dan sonuç almadan geri adım atmamak lazım."

Bahçeli Ahmet Türk'ün durumu konusunda ise, "74 yaşındaki Ahmet Türk, rahatsızlığı nedeniyle insani boyut gözönünde bulundurularak tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanmalı" dedi.

Bahçeli ayrıca, "Anayasa Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Milliyet

 
EtiketlerAhmet TürkAnayasaMHP lideri Devlet Bahçeli
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