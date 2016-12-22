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Bahçeli'den 'El Bab' açıklaması: Ne pahasına olursa olsun...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "El Bab'ın meskun mahallinin kontrol ve temizliği ne pahasına olursa olsun sağlanmalı, terörizmle yoğunlaşan mücadele herhangi bir engele takılmadan sonuca ulaştırılmalıdır." dedi.

Bahçeli'den 'El Bab' açıklaması: Ne pahasına olursa olsun...
Eklenme: 22 Aralık 2016, 17:52
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "IŞİD'in El Bab'dan sökülüp atılması, bu Suriye kentinin huzur ve istikrara kavuşturulması kaçınılmaz bir gereklilik ve mecburi bir ihtiyaçtır. El Bab'ın meskun mahallinin kontrol ve temizliği ne pahasına olursa olsun sağlanmalı, terörizmle yoğunlaşan mücadele tavsamadan, taviz vermeden, herhangi bir engele takılmadan sonuca ulaştırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. 

Bahçeli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin sınır ve toprak varlığını emniyete almak, milli güvenliğini hedef alan terör örgütlerini kaynağında etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden yaklaşık 4 ay geçtiğini anımsattı. 

Bu zaman zarfında alınan şehit haberlerinin milleti derin üzüntüye sevk ettiğini belirten Bahçeli, "Dün 16 kahramanımız hala devam eden El Bab operasyonunda şehit düşmüş, 4'ü ağır olmak üzere, 31 kahramanımız da yaralanmıştır. IŞİD terör örgütü tarafından düzenlenmiş 3 ayrı intihar saldırısı Türkiye'yi mateme gömmüştür." ifadesini kullandı. 

'Türkiye'nin terör örgütleri tarafından ablukaya alındığı ortada'

"Ancak bu çileli ve külfetli mücadeleden geri dönüş düşünülemeyecektir." ifadesini kullanan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü atılacak her geri adım mevzi kaybına, hatta vatan mahvına yol açabilecektir. Türkiye'nin terör örgütleri tarafından ablukaya alındığı ortadadır. Çevremizde gittikçe şiddetlenen, şiddetlendikçe kan, gözyaşı ve acıya neden olan bir ateş çemberi bulunmaktadır. Bunlardan en yürek yaralayıcı olan Halep'te mazlumlar acımazsızca ve sistematik şekilde katledilmektedir. Aramızda tarihi ve kültürel bağlar bulunan Halepli kardeşlerimizin yaşadıkları dramlar, sivil ve masum insanların tahliyesinde yaşanan tıkanma ve fecaatler insanlık vicdanını titretmektedir. Halep'le ilgili sorunların çözümü için bir siyasi iklim doğmuşken, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi'nin FETÖ bağlantılı olduğu söylenen bir katil tarafından kalleşçe sırtından vurulması nasıl büyük bir kuşatmaya maruz kaldığımızı göstermesi bakımından önemlidir."

'Ülkenin istikbali ve istiklali için tarihi bir zorunluluk'

Türkiye'nin Suriye topraklarındaki mevcudiyetinin tamamen kendi milli güvenliğini sağlamaya dönük olduğunu belirten Bahçeli, bu itibarla teröristleri kaynağında ve odağında yok etmenin ülkenin istikbali ve istiklali için tarihi bir zorunluluk olduğunu bildirdi. 

El Bab kuşatmasının tüm zorluk ve sorunlarına rağmen sürdürüldüğünü aktaran Bahçeli, "Kaldı ki başka yol ve çare de kalmamıştır. IŞİD'in El Bab'tan sökülüp atılması, bu Suriye kentinin huzur ve istikrara kavuşturulması kaçınılmaz bir gereklilik ve mecburi bir ihtiyaçtır." açıklamasını yaptı. 

Bahçeli, El Bab'ın meskun mahallinin kontrol ve temizliğinin ne pahasına olursa olsun sağlanması, terörizmle yoğunlaşan mücadelenin ise taviz vermeden sonuca ulaştırılması gerekliliğini söyledi.

Kaynak: AA

 
EtiketlerMHP Genel Başkanı BahçeliEl BabAnadolu AjansıFırat Kalkanı Harekatı
HABER YORUMLARI
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Dursun Ali Öncü

Bu operasyonun sonuca ulasmasi yillarimizi alabilir bütün şer odakları orada resmen Bataklık allah yardımcımız olsun

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