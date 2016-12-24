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Bahçeli'den CHP'ye sert tepki: Kafası basmaz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla genel merkezde düzenlenen sertifika töreninde konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok sert sözlerle eleştiren Bahçeli: "Gitsinler, damarlarında PKK, HDP kanı akan bölücüğü göklere çıkartan vekil ve parti yöneticilerinin yakalarından tutsunlar. CHP'nin istese de bizim millet ve vatan sevdamıza kafası basmaz" dedi.

Eklenme: 24 Aralık 2016, 18:36
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EtiketlerDevlet Bahçeli
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