Bahçeli'den Başika açıklaması

Bu haber 1.638 kez okundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Değişim Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli. Gerilim stratejisi izleniyor, buna son verilmeli" dedi.

REFARUNDUM YOLU KABUL EDİLECEK GİBİ

Bahçeli ayrıca "Kabul ve ret lotosu oynanıyor. Bu gerilim referandumda Türkiye'ye yansır. Referandum yolu açık olarak kabul edilecek gibi" ifadelerini kullandı.

FİREYİ MERCEKLE ARAMAK GEREK

Fire tartışmasını değerlendiren Bahçeli, "Fireyi mercekle aramak gerek. Oylamada ani iniş ve çıkış beklemiyorum" şeklinde konuştu.

BAŞİKA'DAN GERİ ADIM OLMAMALI

MHP liderinin Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak "Sonuç alınmadan Başika'dan geri adım olmamalı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

BAHÇELİ'DEN "AHMET TÜRK" AÇIKLAMASI

Bahçeli'nin HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmede "Ahmet Türk, hasta ve tutuksuz yargılanmalı" sözlerini sarfettiği bildirildi.