Bahçeli'den anayasa oylaması için ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa oylaması için "338 başlangıç için normal. Meclis maddelere geçilmesini kabul etmiş oldu. Bakalım önümüzü göreceğiz" dedi.

Bahçeli'den anayasa oylaması için ilk açıklama
Eklenme: 10 Ocak 2017, 16:29
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Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerinin başlaması için oylamaya yapıldı. Teklifin maddelerine geçilmesine ilişkin ilk oylamaya 480 milletvekili katıldı. 338 oyla 330 sınırının üstünde kabul çıkarken, 134 ret, 2 çekimser, 5 boş ve 1 geçersiz oy kullanıldı.
 
Al Jazeera'ya açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli "338 başlangıç için normal. Meclis maddelere geçilmesini kabul etmiş oldu. Bakalım önümüzü göreceğiz" yorumunu yaptı.
 

 
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