Devlet Bahçeli'deki değişim dikkatlerden kaçmadı!

Türk siyasetinin en ciddi siyasi karakterlerinden biri olan MHP lideri Bahçeli, zaman zaman klasik Otomobil, dinlediği müzik ve seçtiği yüzüklerle medyada haber oldu.

MHP lideri Bahçeli'nin sosyal medyada paylaşılan spor takım elbisesi oldukça ilgi çekti. Bahçeli'nin tarzı sosyal medya takipçilerinden oldukça ilgi gördü.