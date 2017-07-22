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Devlet Bahçeli'deki değişim dikkatlerden kaçmadı!

Klasik otomobillere olan ilgisi ile dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kez kıyafetiyle ilgili odağı oldu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:30
Devlet Bahçeli'deki değişim dikkatlerden kaçmadı!

Türk siyasetinin en ciddi siyasi karakterlerinden biri olan MHP lideri Bahçeli, zaman zaman klasik Otomobil, dinlediği müzik ve seçtiği yüzüklerle medyada haber oldu.

MHP lideri Bahçeli'nin sosyal medyada paylaşılan spor takım elbisesi oldukça ilgi çekti. Bahçeli'nin tarzı sosyal medya takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:30
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