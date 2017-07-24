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Bahçeli yine şaşırttı!

Geçtiğimiz günlerde açık renk takım elbise ile paylaşılan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, şimdi de spor yaparken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:35
Bahçeli yine şaşırttı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu kez de spor yaparken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Bahçeli'nin yürüyüşe çıktığı sırada çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Bahçeli'nin yürüyüş sırasında halka sohbet ettiği anlar dikkat çekti.

Karakaya fotoğrafları "Hakk'ın Yolunda Milletin Yanında!" mesajıyla paylaştı.



 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:35
  1. devlet bahçeli
  2. bahçeli yürüyüş yaparken
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