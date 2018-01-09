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Bahçeli yarın Beştepe'ye gidiyor

MHP lideri Bahçeli, yarın saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de görüşecek.

09 Ocak 2018 Salı 15:57
Bahçeli yarın Beştepe'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli yarın görüşecek. Erdoğan ve Bahçeli yarın saat 16.00'da Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşmek üzere Devlet Bahçeli'yi davet ettiğini ve kendisinden yanıt beklediğini açıklamıştı.

Bahçeli dün yaptığı açıklamada, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtmişti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 15:57
  1. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
  2. MHP Lideri Devlet Bahçeli
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