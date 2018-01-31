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Bahçeli uyardı: İtibar edilmeyecektir

Bahçeli :"Türkiye yüksek risk ve tehlikelerle boğuşmaktadır. Bu itibarla hiçbir tahrike, hiçbir kışkırtmaya, hiçbir kanunsuz eylem ve gösteriye iltifat ve itibar edilmeyecektir"

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:47
Bahçeli uyardı: İtibar edilmeyecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir açıklama geldi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"PKK/PYD tarafından istilaya uğrayan, yöre halkına eziyet ve zulmedilen Afrin’in, ardından diğer terör yuvalarının tepeden tırnağa temizliği milli bir mecburiyet, ahlaki ve hukuki bir mükellefiyettir.

Türkiye’nin maruz kaldığı sıcak ve yakın tehditlerin aşılabilmesi için yeşermiş ahlaki ve milli ittifak ruhunun, beka ve birliğimizi teminat altına alıp küresel ve bölgesel kanlı operasyon ve oluşumlara karşı set çekeceği çok iyi bilinmelidir."

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 15:47
  1. Devlet Bahçeli
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