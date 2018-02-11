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Bahçeli: TTB yok hükmündedir

Antalya’da düzenlenen partisinin il ve ilçe başkanları toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yanına gelen minik bir ülkücüyü kırmayarak poz verdi.

11 Şubat 2018 Pazar 04:33
Bahçeli: TTB yok hükmündedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk Tabipler Birliği diye bir kurum ahlaken ve vicdanen yok hükmündedir. Türk milleti beka mücadelesi verirken, teröristlerle aynı çizgiye, aynı niyete, aynı dile sürüklenmiştir. Bunların nesi Türk’tür ki ismi de Türk kalacaktır? Türk olmak adam olmaktır, mayası sağlam olmak, vatan ve millet sevdalısı olmak demektir” dedi. Partisinin, Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen “MHP İl ve İlçe Başkanları Toplantısı”na katılan Bahçeli, “Zulmün ve zulmetin cinayet ve ihanet silahı FETÖ bu çerçevede değerlendirilmelidir. PKK, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve diğer kanlı örgütler de tetikçi ve kanlı nöbette kiralık olarak kullanılmaktadır” diye konuştu.

MHP’NİN BARAJ SORUNU YOK

Seçim barajı ile ilgili tartışlarada değinen Bahçeli, “MHP’nin baraj sorunu yok, diyorum, kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor. ‘MHP büyüyor, güçleniyor, milletin takdir ve teveccühü gittikçe yükseliyor’ diyorum, üç maymunu oynuyorlar, akbaba gibi, kuzgun gibi akıllarınca leş arıyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP’yi de topa tutan MHP Lideri Bahçeli, şöyle devam etti: “Bu tarihi gaflet, Atatürk’ün kemiklerini sızlatmak, ruhunu muazzep kılmak değil midir? ‘Afrin’e girmeyin’ diyorsun, hadi yarın birileri de çıkıp ‘Hatay’dan, Kilis’ten çıkın’ derse ne yapacaksın, nereye kaçacaksın, neye sarılacaksın Sayın Kılıçdaroğlu.”

Milli ittifak’a değinen Bahçeli, “Mahalli idareler seçiminde, Adalet ve Kalkınma Partisi ile kurmuş olduğumuz milli ittifakın yıpranmasına, olası siyasi kamplaşma ve kutuplaşmalara izin ve meydan vermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 04:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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