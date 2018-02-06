Bahçeli: TTB Türk düşmanıdır! Kapısına kilit vurulmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli, Afrin operasyonuna savaş benzetmesi yapan Türk Tabipler Birliğine, çok sert çıkarak şunları söyledi;



"CHP, PYD'yi temize çıkarma, aklama arayışındadır. Zulme karşı tarafsız kalmak bile namussuzluktur. Ateş açan rezillere en ufak tepki göstermemişlerdir. Teröristler cezalandırılıyor, halk sağlığı sorununa işaret ediliyor. Bu ne kepazeliktir, nasıl bir satılmışlıktır. TTB Türk düşmanıdır, hekimlerin utancı, hekimliğin yüz karasıdır. Derhal çok acil şekilde, hakkında yasal düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır."