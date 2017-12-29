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Bahçeli talimatı verdi: Kapatıldı!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı, yayımladığı açıklama ile Bahçeli’nin talimatı sonrası derneğin süresiz olarak kapatıldığını duyurdu.

29 Aralık 2017 Cuma 07:20
Bahçeli talimatı verdi: Kapatıldı!

Kılavuz açıklamasında, “Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in talimatlarıyla Ülkücü İşçiler Derneği Genel Merkezini ve bağlı bulunan tüm bölge, il ve ilçe temsilciliklerini 28 Aralık 2017 tarihi itibariyle kapatmış bulunmaktayız. İl ve ilçelerde davasına ve milletine hizmet etme gayretinde olan işçi ülküdaşlarımızın samimi duyguları; Ülkücü İşçiler Derneği Genel Merkezinde yuvalanan ahlaktan yoksun, insani hassasiyetlerden uzak hayasız, rezil bir takım zevat tarafından istismar edildiği görülmüştür. Ayrıca bazı il ve ilçe şubelerinde de bu zevata çanak tutan, Türk-İslam değerlerinden nasibini almamış, kan emici aşağılıkların varlığı da bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

KARARLILIKLA İFADE EDİYORUZ

Ülkücü işçiler için Ülkü Ocaklarının kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Kılavuz, şu açıklamada bulundu:

“Tüm Türkiye genelinde Allah rızasını gözeterek, karşılık beklemeden, hak davaya hizmet eden işçi ülküdaşlarımızın başımızın üzerinde yeri vardır ve Ülkü Ocakları il-ilçe teşkilatlarımızın kapıları sonuna kadar açıktır. Asil, adil, samimi, dürüst, ilkeli, yüksek seciyeye sahip, Ülkücü dünya görüşünü yaşam tarzı haline getiren hiçbir ülküdaşımızdan vazgeçmeyeceğiz. Başbuğumuzun ve şehitlerimizin emaneti olan bu kutlu davanın ve inanmış ülküdaşlarımızın emeğine, alın terine ihanet ederek çıkar elde etmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğimizi kararlılıkla ifade ediyoruz.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 07:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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