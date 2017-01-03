Bahçeli suikast iddiasını doğruladı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisi ve Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarı iddiasıyla ilgili şöyle konuştu:

Basın yoluyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarlarının yoğunlaştığına dair bilgiler gelmiştir. Herkes inandığı yolda kararlı bir şekilde ilerleyecektir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aynı şekilde yapacağını düşünüyorum.

Bizim koruma sayımız şu an sabit. Yeni bir talepte de bulunmuyoruz. Bizim arabalarımızda zırh yoktur. Hükümetin liderlere bir zırhlı araç vereceğine dair bilgiler ulaşmıştır. Ben şahsen bizim böyle bir talebimiz olmadığını, bundan vazgeçmelerini kendilerine salık verdim.

Liderler hep bir araya geliyorlar. Sık sık gelmekle terör önlenmez. Alınan kararları sonuna kadar takip etmekle terör önlenir.