Bahçeli suikast iddiasını doğruladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisi ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarı iddialarıyla ilgili, "Basın yoluyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarlarının yoğunlaştığına dair bilgiler gelmiştir. Herkes inandığı yolda kararlı bir şekilde ilerleyecektir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aynı şekilde yapacağını düşünüyorum. Bizim koruma sayımız şu an sabit. Yeni bir talepte de bulunmuyoruz" dedi.

Bahçeli suikast iddiasını doğruladı
Eklenme: 03 Ocak 2017, 11:24
Bu haber 6.626 kez okundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisi ve Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarı iddiasıyla ilgili şöyle konuştu:

Basın yoluyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarlarının yoğunlaştığına dair bilgiler gelmiştir. Herkes inandığı yolda kararlı bir şekilde ilerleyecektir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aynı şekilde yapacağını düşünüyorum.

Bizim koruma sayımız şu an sabit. Yeni bir talepte de bulunmuyoruz. Bizim arabalarımızda zırh yoktur. Hükümetin liderlere bir zırhlı araç vereceğine dair bilgiler ulaşmıştır. Ben şahsen bizim böyle bir talebimiz olmadığını, bundan vazgeçmelerini kendilerine salık verdim.

Liderler hep bir araya geliyorlar. Sık sık gelmekle terör önlenmez. Alınan kararları sonuna kadar takip etmekle terör önlenir.

 

 

 
EtiketlerDevlet BahçeliReina saldırısıdarbe girişimi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.