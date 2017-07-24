Bahçeli spor yaparken böyle görüntülendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu kez de spor yaparken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Bahçeli'nin yürüyüşe çıktığı sırada çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Bahçeli'nin yürüyüş sırasında halka sohbet ettiği anlar dikkat çekti.

Karakaya fotoğrafları "Hakk'ın Yolunda Milletin Yanında!" mesajıyla paylaştı.