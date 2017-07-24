Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bahçeli spor yaparken böyle görüntülendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde açık renk bir takım elbiseyle paylaşılan fotoğraflarının ardından şimdi spor yaparken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:42
Bahçeli spor yaparken böyle görüntülendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu kez de spor yaparken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Bahçeli'nin yürüyüşe çıktığı sırada çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Bahçeli'nin yürüyüş sırasında halka sohbet ettiği anlar dikkat çekti.

Karakaya fotoğrafları "Hakk'ın Yolunda Milletin Yanında!" mesajıyla paylaştı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:42
  1. devlet bahçeli
  2. yürüyüş
  3. spor yaparken
  4. bahçeli yürüyüş yaparken
  5. mevlüt karakaya
  6. twitter
  7. son dakika
  8. spor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse ödemeyin!
    1. Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse..
    2. Gülen Enes Kanter için seferberlik..
    3. Altın yükselişi devam ediyor
    4. Fenerbahçe'den Sow'a zorunlu dönüş
    5. Dünyaya makarnayı Türkiye yediriyor
    6. Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi..
    7. İsrailli bakandan küstah açıklama!
    8. Lens'te yeni gelişme! Teklif deşifre..
    9. Gündeme bomba gibi düşen görüşme!
    10. Bahçeli spor yaparken böyle görüntülendi
    11. 1 yılı geçtiyse ödemeyin
    12. Çok kaza yapan sürücüler dikkat!..
    13. Filistinliler maketten yaptıkları..
    14. Bilecik'te feci kazada 3 kişi can verdi
    15. Bitlis'te 1 terörist teslim oldu
    16. Protokol kavgasının ardından..
    17. Kahramanın habercisi 15 Temmuz'u..
    18. Dolar düşüşle haftaya başladı
    19. Ndiaye için G.Saray'ı şoke eden yanıt
    20. Geçtiğimiz hafta vurmuşlardı! Çin'den..
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!