Bahçeli spor yaparken böyle görüntülendi
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde açık renk bir takım elbiseyle paylaşılan fotoğraflarının ardından şimdi spor yaparken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:42
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu kez de spor yaparken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Bahçeli'nin yürüyüşe çıktığı sırada çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Bahçeli'nin yürüyüş sırasında halka sohbet ettiği anlar dikkat çekti.
Karakaya fotoğrafları "Hakk'ın Yolunda Milletin Yanında!" mesajıyla paylaştı.