Bahçeli, sınıfta 'bozkurt işareti' yapan öğretmeni kabul etti
MHP lideri Devlet Bahçeli, sınıfta "bozkurt" işareti yapıp sosyal medya hesabından yayınlayan ve sonrasında görevinden ayrılan öğretmeni kabul etti.31 Ekim 2017 Salı 17:25
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da bir okulda, sınıfta Türk bayrağı önünde "bozkurt" işareti yapıp sosyal medya hesabından yayınlayan ve sonrasında görevinden ayrılan öğretmen Özlem Doğru'yu kabul etti.
Kabul, Bahçeli'nin Meclisteki makamında basına kapalı gerçekleştirildi.