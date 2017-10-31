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Bahçeli, sınıfta 'bozkurt işareti' yapan öğretmeni kabul etti

MHP lideri Devlet Bahçeli, sınıfta "bozkurt" işareti yapıp sosyal medya hesabından yayınlayan ve sonrasında görevinden ayrılan öğretmeni kabul etti.

31 Ekim 2017 Salı 17:25
Bahçeli, sınıfta 'bozkurt işareti' yapan öğretmeni kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da bir okulda, sınıfta Türk bayrağı önünde "bozkurt" işareti yapıp sosyal medya hesabından yayınlayan ve sonrasında görevinden ayrılan öğretmen Özlem Doğru'yu kabul etti.

Kabul, Bahçeli'nin Meclisteki makamında basına kapalı gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 17:25
  1. bozkurt
  2. Özlem Doğru
  3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  4. Diyarbakır
  • hercai hercai 1 sa önce
    Bence bu ekran tablolari kullanmamak lazim. Cocuklarin ve ogretmenlerin gozlerine yazik.
  • MilletMillet1 sa önce
    Devletin milletin adamı bu kardeşimizi yeniden görevine iade etmezlerse .SeçimlerdeAk parti Mhp den zor oy alır
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