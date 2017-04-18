Bahçeli, şehitlerimize rahmet diledi

MHP Lideri Bahçeli, Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan 12 kişi ile Ağrı'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterin, görev uçuşu sırasında düştüğünü hatırlattı.

Bu acı ve yürek yakan kaza sonucunda 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 vatan evladının şehit düştüğünü belirten Bahçeli, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ise teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Mehmetçiğin şehit olduğunu kaydetti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, aziz millete sabır ve başsağlığı dileyen Bahçeli, "Şu anda vatan nöbeti tutan, üstün bir mücadele azmi, inanmış bir ruhla bekamızı savunan kahramanlarımızı Rabbim korusun, esirgesin diyorum." ifadesini kullandı.