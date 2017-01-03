Bahçeli referandumda vereceği oyu açıkladı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği referandumunda 'evet' oyu vereceğini açıkladı.

Bahçeli referandumda vereceği oyu açıkladı
Eklenme: 03 Ocak 2017, 11:56
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anayasa Komisyonunda kabul edilen, Genel Kurula geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek evet oyum vardır. Onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu da referandumda aynen tekrarlayacağım" dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KORUMA SAYIMIZ SABİT, YENİ BİR TALEBİMİZ YOK"

Siyasilere suikast girişimi iddiaları üzerine konuşan Bahçeli, "Bize suikaste yönelik bir bilgi gelmemiştir. Basın yoluyla sayın Kılıçdaroğlu'na suikaste yönelik bilgilerin yaygınlaştığı söylenmektedir. Bizi kimse bu tür suikastlerle yıldıramayacaklardır. Bizim koruma sayımız sabit. Yeni bir talepte de bulunmuyoruz. Bizim arabalarımızda zırh yoktur. Hükümetin liderlere zırhlı araç vereceğine yönelik adımlar vardır. Ben böyle bir şeye gerek olmadığına dair kendilerine salık verdim" dedi.

 
EtiketlerDevlet BahçeliAnayasa referandumubaşkanlık referandumu
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Kara

Yuh Sana Bahceli.!!!Mhp Nin yüz karasi.Kendi koltugunu korumak icin bunuda yaptin ya. Bozkurtlar seni af etmiyecektir. Göreceksin bak.

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Şevket çelik

Allahtan bu ülkenin mhp si bahçelisi var yoksa yanmıştık amerikaya karşılıksız dolarlarla satılmıştık.

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