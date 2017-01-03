Bahçeli referandumda vereceği oyu açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anayasa Komisyonunda kabul edilen, Genel Kurula geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek evet oyum vardır. Onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu da referandumda aynen tekrarlayacağım" dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KORUMA SAYIMIZ SABİT, YENİ BİR TALEBİMİZ YOK"



Siyasilere suikast girişimi iddiaları üzerine konuşan Bahçeli, "Bize suikaste yönelik bir bilgi gelmemiştir. Basın yoluyla sayın Kılıçdaroğlu'na suikaste yönelik bilgilerin yaygınlaştığı söylenmektedir. Bizi kimse bu tür suikastlerle yıldıramayacaklardır. Bizim koruma sayımız sabit. Yeni bir talepte de bulunmuyoruz. Bizim arabalarımızda zırh yoktur. Hükümetin liderlere zırhlı araç vereceğine yönelik adımlar vardır. Ben böyle bir şeye gerek olmadığına dair kendilerine salık verdim" dedi.