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Bahçeli: Öleceksek adam gibi ölelim!

Bahçeli TBMM'deki özel oturumda 'Birbirimize düşersek ya bizi bu vatandan söküp atacaklar ya da burada bizi gömük üzerimizden aşacaklardır' uyarısında bulundu.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:49
Bahçeli: Öleceksek adam gibi ölelim!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Meclis'in bu özel birleşiminde toplanmış bulunuyoruz. Muhterem heyetinizi, aziz vatandaşlarımızı hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz'a direnen, destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Tanklar, silahlar 80 milyona doğrultulmuştur. Milli bir mutabakatın varlığı şarttır. Neden hep birlikte zalimlere karşı gelemiyoruz. Nedir bizleri ayrı düşüren, nelerdir ayrı düşüren? FETÖ asırlardır devam edegelen Anadolu'nun istila komplosunun bu çağdaki adıdır. FETÖ haçlı zihniyetinin su katılmamış bir barbarlığıdır. İç barış ve huzur ortamını birlikte temin ve tamir etmezsek biliniz ki yeni saldırılar önümüzdedir.

Bunu görmek, bunu artık bilmek lazımdır. Bugün batılı devletlerin acıklı ve aciz durumları, ikircikli tavırları tehditlerinin sönmediğini somut örneğidir.

15 Temmuz'a mevzi bakmak yerine stratejik yaklaşmak milli namusun bizlere yüklediği görevdir. Bu görevden kaçamayız. Çünkü gidecek başka yerimiz, sığınacak başka yurdumuz yoktur. Ne yapacaksak burada birlikte yapacağız. Milli kimlik kaybolursa, şunu unutmayınız ki bu sınırlar içerisinde devletimizin bugünkü haliyle yaşamak imkansızlaşacaktır. Adaletse yollarda değil milli vicdanın kendisinde bulacağız. Kumpas kuruyorlarmış, alayı birden üzerimize geliyorlarmış. Varsın olsun. Yeter ki safları sıklaştıralım, öleceksek de adam gibi ölelim."

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:49
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