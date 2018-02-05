Bahçeli: Ok yaydan çıkmış Türk’ün sabrı tükenmiştir!

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen “1923 Projenin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni”ne katılan Bahçeli, şunları dile getirdi:

HEDEF KIZILELMA'DIR

“Yörüklerin ayranı kabarmıştır. Yalanlara karnımız toktur, oyalama girişimlerine artık tahammülümüz yoktur. Gün doğmuş, şafak sökmüş, siyah ve beyaz birbirinden ayrılmıştır. Kimin ne yapmak istediği, neyi hedeflediği bizim nazarımızda belli olmuştur. Felaket senaryoları güdenlere karşı kahraman Mehmetçiğimiz bir kez daha tarihi bir sorumluluk üstlenerek sefere çıkmıştır. Biliyor ve inanıyoruz ki sefer bizim, zafer Allah’ındır. Hedef ise Kızılelma’dır.”

TERÖRÜN BAŞI EZİLİYOR

MHP lideri konuşmasını şöyle sürdürdü: “Zeytin Dalı Harekatı’ndaki asıl gaye Suriye’de huzur ve barış ortamının sağlanması, Suriye topraklarının gerçek sahiplerine iadesidir. Afrin ile başlatılan sınır temizliğimiz mutlak suretle ve ilk etapta Menbiç olmak üzere, diğer alanları da kapsamalıdır ve inşallah da kapsayacaktır. Teröristler inlerine saklansalar da hendeklere girseler de fark etmeyecektir. Her nereye yuvalandılarsa orada başlarının ezilme zamanı gelmiştir.”