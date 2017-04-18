% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
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HAYIR23.777.091 OY

Bahçeli o yazara fena giydirdi: Kafa var almıyor, sanırsınız bidon!

Devlet Bahçeli, referandum sonrası MHP'yi hedef alan gazetecilerin olduğunu söyledi.

Bahçeli o yazara fena giydirdi: Kafa var almıyor, sanırsınız bidon!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 22:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum sonrasında kaybedenin MHP olduğunu ifade eden Milliyet yazarı Mehmet Tezkan'a çok sert tepki gösterdi.

"BRE AHLAKSIZ, BRE KEMİKSİZ"

Grup toplantısına konuşan MHP Lideri, "Bre ahlaksız, bre kemiksiz..." diye başlayarak Mehmet Tezkan'ı "ezik ve çürük" olarak nitelendirdi.

MİLLİYET'TE KÖŞESİ BULUNAN EZİK

Devlet Bahçeli, şunları söyledi; "Milliyet gazetesinde köşesi bulunan bir ezik, bir çürük 'Referadumun kaybedeni MHP, MHP'yi zor günler bekliyor' yazmış. Sen necisin bre ahlaksız, bre kemiksiz. Tabanımızın yüzde 80'i hayır demiş.

"KAFA VAR ALMIYOR, SANIRSINIZ BİDON"

Bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır diyoruz, kafa var almıyor, sanırsınız bidon. Bir başkası çıkmış, bundan sonra bölünmüş MHP vardır diyor. Açık çağrımdır, YSK bir çalışma yapmalıdır. Eğer imkan varsa, Evet ve Hayır oyu veren vatandaşlarımızın hangi partiye oy verdiği anlaşılmalıdır."

MİLLİYET YAZARI NE DEMİŞTİ

Mehmet Tezkan, yazısında "Referandumun siyaseten kaybedeni yok mu diyeceksinzi? Vardı.. MHP.. Erzurum hariç MHP'nin güçlü olduğu bütün illerde hayır oyu çıktı.. Örnek Adana.. Örnek Balıkesir.. Sonuç bu.. MHP'nin genel merkezi evet dedi.. MHP'nin tabanının yüzde 80'i hayır oyu verdi.. MHP'yi zor günler bekliyor.." ifadelerine yer vermişti.

 
EtiketlerMHP Genel Başkanı Devlet BahçelireferandumMehmet TezkanMHP
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 22:38
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Ece

E dogru soylemis neye celalleniyon

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