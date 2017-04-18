Bahçeli o yazara fena giydirdi: Kafa var almıyor, sanırsınız bidon!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum sonrasında kaybedenin MHP olduğunu ifade eden Milliyet yazarı Mehmet Tezkan'a çok sert tepki gösterdi.

"BRE AHLAKSIZ, BRE KEMİKSİZ"



Grup toplantısına konuşan MHP Lideri, "Bre ahlaksız, bre kemiksiz..." diye başlayarak Mehmet Tezkan'ı "ezik ve çürük" olarak nitelendirdi.

MİLLİYET'TE KÖŞESİ BULUNAN EZİK



Devlet Bahçeli, şunları söyledi; "Milliyet gazetesinde köşesi bulunan bir ezik, bir çürük 'Referadumun kaybedeni MHP, MHP'yi zor günler bekliyor' yazmış. Sen necisin bre ahlaksız, bre kemiksiz. Tabanımızın yüzde 80'i hayır demiş.

"KAFA VAR ALMIYOR, SANIRSINIZ BİDON"



Bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır diyoruz, kafa var almıyor, sanırsınız bidon. Bir başkası çıkmış, bundan sonra bölünmüş MHP vardır diyor. Açık çağrımdır, YSK bir çalışma yapmalıdır. Eğer imkan varsa, Evet ve Hayır oyu veren vatandaşlarımızın hangi partiye oy verdiği anlaşılmalıdır."

MİLLİYET YAZARI NE DEMİŞTİ



Mehmet Tezkan, yazısında "Referandumun siyaseten kaybedeni yok mu diyeceksinzi? Vardı.. MHP.. Erzurum hariç MHP'nin güçlü olduğu bütün illerde hayır oyu çıktı.. Örnek Adana.. Örnek Balıkesir.. Sonuç bu.. MHP'nin genel merkezi evet dedi.. MHP'nin tabanının yüzde 80'i hayır oyu verdi.. MHP'yi zor günler bekliyor.." ifadelerine yer vermişti.