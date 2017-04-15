Bahçeli o iddialara cevap verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HaberTürk ve Show TV ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Eyalet sistemi tartışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları hatırlatılarak, "Açıklamaları yeterli buldunuz mu?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Bahçeli, "Fazlasıyla yeterli. Bu açıklamalardan sonra tartışmayı ancak Cumhuriyet Halk Partisi veya 'hayır' kumpanyasının elemanları sürdürür. Zannediyorum onlar yapıyor. Çünkü sabaha kadar sosyal medya hareketlenmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın açılışlara katılarak Türkiye'yi gezdiğini ve kanaatlerini açıkladığını, Yıldırım'ın da olağanüstü bir performansla çeşitli programlara katıldığını, anayasa değişikliğinde yer alan 18 maddenin ruhunu anlatmaya çalıştığını ifade eden Bahçeli, bunları takip ettiklerini belirtti.

Bahçeli, kendilerinin de eleştirilere cevap vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:

"Şimdi bir partinin genel başkanı ve Başbakan, o partinin adayı olarak topluma mal edilmiş ve seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ağzına eyalet sistemini almıyor ise ve bunu bir danışman söylüyor ise bu danışman da Cumhurbaşkanının danışmanı ise o zaman aklınıza iki soru gelir. Bir, bundan bilgisi var mıdır cumhurbaşkanının? 'Ben söyleyemiyorum sen söyle' diye bir tartışma mı başlatmak istiyor? Yoksa bu danışman bir başka amaca hizmet ederek bu faaliyetleri sabote mi ediyor? Eğer bu, sabote ediyorsa 'Ben bu danışman ben de olsa atarım, kovarım' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı kovar, kovmaz o kendisinin bileceği bir iş. Ama gerçek bu. Türkiye'nin bu kadar hassasiyeti ve referanduma iki gün kala üniter yapı konusunda hassasiyeti olanlar ve bunları da bazı gazetelerde, bazı parti yöneticileri MHP'yi suçlayacak şekilde, Twitter ile de insanların kafasını karıştırmaya yönelik faaliyetleri yapıyorlarsa şimdi ben açıkça söylüyorum; 'evet' çifte su verilmiş çelik gibi olmuştur.

Bu tür oyunlar bozulacaktır ve 'evet' en çok bir şekilde temsil edilerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'de uygulanacaktır. Kesin olarak söylüyorum; 'evet' çifte su verilmiş çelik gibidir. Pazar günü kendini gösterecektir."

Bahçeli, "Sistem değişse bile bu tartışmalar devam ederse o zaman ne olur?" sorusuna "O zaman ya bir seçime doğru gidilir ya Türkiye'de yeni bir kaos veya fırsatçılar doğabilir." karşılığını verdi.

"(Evet) çıkar ve sistem hayata geçtikten sonra problemler yaşanırsa tekrar parlamenter sisteme dönüş mümkün mü?" sorusu üzerine Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu aşamadan itibaren yani millet iradesi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' derse, millet bu kararı verirse bunun geriye dönüşü olmaz. Böyle bir şeyi düşünmemek lazım. O zaman tek bir yol kalıyor; cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha etkin ve verimli işler hale getirilmesi noktasında partilerin, insanlarımızın ve aydınlarımızın bu konular üzerinde düşünmesi ve tartışması gerekir. Bunun geriye dönüşü olmaz, olmamalıdır da. Bu aşamadan sonra zaten olmaz."

"Aldığınız notlarda ne var?" sorusuna Bahçeli, "MHP'de büyük tahribat yapmaya yönelik faaliyetlerin kaynağı nedir, figürleri nelerdir, aktörleri kimlerdir, amaçları nelerdir? Bütün bunları dikkate alabilen bir çalışma zaten var. Daha genişletilmiş haliyle getireceğiz inşallah." yanıtını verdi.

"O notlara göre mi hareket edeceksiniz?" sorusuna ise Bahçeli, "Evet." karşılığını verdi.

"(Evet) çıkarsa AK Parti ile aranızdaki ittifak nasıl evrilecek?" sorusu üzerine Bahçeli, ittifakın, anayasa değişikliği üzerinde 18 maddeyle sınırlanmış bir uzlaşı olduğunu vurguladı. Bahçeli, "Bu uzlaşma netice verir ve MHP'nin 'evet' oylarının katkısıyla bu gerçekleşirse, o zaman milletvekillerimizle TBMM'de demokrasinin vazgeçilmez unsuru kabul edilen bir siyasi parti olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Bahçeli "AK Parti ile işbirliği farklı platformlara taşınabilir mi?" sorusuna karşılık şu değerlendirmede bulundu:

"Bizde çok niyet okuyucular var. Yani MHP'yi bir şeye yamamak. Bazı yanlış politikalar ve planlamalar ortaya atmak suretiyle insanlarımızın kafasını karıştırmak. Buradan da bir toplumsal itibarsızlaşmayla MHP'yi Türk siyasi hayatında ya ele geçirmeyi veya yok etmeyi hedefleyen bir güruh var Türkiye'de. Bu siyasi yelpazenin de her alanında var. Bunların hepsinin farkındayız biz."

Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "Meselenin üzerine kararlılıkla gidiliyor fakat siyasi ayağı hala boş." ifadesini kullandı.

Bahçeli, FETÖ'nün kökünün kazınması ve sonuna kadar gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ByLock'çu vekiller olduğunu söylediği ve bazı rakamlar verdiği belirtilerek, "Sizin partiniz içerisinde bazı uzantıları olabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Bahçeli, "Partimizin içerisinde Fetullah Gülen hareketiyle ilişkili olanları ben biliyorum." dedi.

"Rejim değişeceği yönünde tartışmalar olduğunun" hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Bir rejim değişikliği söz konusu değil. Öyle bir niyet de yok. Anayasa çalışmaları sırasında, görüşmeler esnasında hiç kimsede bir rejim değişikliğine yönelik niyet olamamıştır. Böyle bir öneride de bulunmamıştır." dedi.

"Hayır" çıkması halinde MHP'nin tavrı ve nasıl bir politika izleyeceği yönündeki soruya da Bahçeli, "Milletimizin iradesidir, TBMM'den bir taslak milletin huzuruna referandum olarak sunulmuştur. Kararı millet verecektir, hayır da verebilir, evet de verebilir. Ama şahsi kanaatim olarak 60 günden öncesi ve sonrasıyla ortaya konmuş olan her türlü davranışı, propagandayı, söylemleri göz önüne aldığım zaman 'hayır'ın Türkiye'ye hayır getireceği inancında değilim. Bunu kesin olarak ifade ediyorum." yanıtını verdi.

Böyle bir konuda "hayır" oyu veren insanlara da saygısının büyük olduğunu belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O, onun tercihidir, fakat hayırın kazanması halinde bundan yararlanmak isteyen unsurlar çok yönlü harekete geçer, Almanya'sı, Hollanda'sı, Fransa'sı, Amerika'sı geçer, Türkiye'deki iş birlikçileri geçer, Türkiye'yi karıştırmak isteyen unsurlar geçer, terörün kalıntıları, FETÖ'nün kalıntıları harekete geçer. Çünkü 'hayır' çıktığı andan itibaren bugünkü Cumhurbaşkanı ve hükümet 3 Kasım 2019'a kadar görevde kalacak. Bu kadar süre içerisinde Türkiye'de neyin olacağını, Güneydoğu Anadolu'da ne olacak, Suriye'de ne olacak, Irak'ta ne olacak, bütün bunları düşünmeyen bir siyasetçi olur mu, bir vatan evladı olur mu? O sebepten dolayı evet diyoruz."

Kaynak: AA