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Bahçeli: Kılıçdaroğlu için derlerdi de inanmazdım, meğer…

MHP lideri, El Bab operasyonundan eli boş dönülmemesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Bahçeli: Kılıçdaroğlu için derlerdi de inanmazdım, meğer…
Eklenme: 24 Aralık 2016, 21:20
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Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nda yaptığı konuşmada dış politikayı eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kılıçdaroğlu sabah başka akşam başka.. Gitsinler damarlarında PKK kanı akan kendi yöneticilerinin yakalarından tutsunlar” diyerek seslendi ve şu ifadeleri kullandı;

CHP NEDEN KORKUYOR?

“MHP, sözünün ardında fikri çizgisinin yanındadır. Diyorum ki; 15 Temmuz’da vatan kaybının sınır hattına gelmiştik. İlanı yapılmamış bir Sevr’i yaşayacaktık. Milletimiz paramparça olacaktı. Ülkemizi Suriye ve Irak yapma planları dolaşımdadır.

Tartışılan rejim değildirdir. Bırakalım Türk Milleti hangi sistemle yönetileceğine karar versin. CHP neden korkuyor? Yürürlülükteki rejimin son bulacağını hangi bilgiyle izan ediyor.

Bu CHP değil midir, Cumhuriyet mitingleriyle istikrarsızlığın önünü açan. 2007’de TBMM’de cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı fiili bir bunalımın ortasında bulunmayacaktık.

SABAH BAŞKA AKŞAM BAŞKA

Sayın Kılıçdaroğlu sabah akşam başka. Pot üstüne pot kırarken ‘çarkçıbaşı’ ünvanını kimseye vermeye niyetli görünmemektedir. Gitsinler, damarlarında PKK, HDP kanı akan bölücüğü göklere çıkartan vekil ve parti yöneticilerinin yakalarından tutsunlar.”

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“ELİMİZ BOŞ DÖNMEMELİYİZ”

“Irak ve Suriye’de mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye’nin bekasını tehdit etmektedir. Bu bakımdan El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab’dan elimiz boş dönersek Diyarbakır’ı riske atarız. Ankara’yı tehlikeye sokarız.

En büyük tehlike, en yakın tehlikedir. Devleti yaşatmak için toplumsal sözleşmeyi yenilemek önümüzdeki hedeflerden birisidir.

BİR KARIŞ DAHİ OLSA VATANIMI SATMAM

Hiçbir küresel komplo Türkiye’nin teslimini göremeyecektir. Bu millet bağımsızlığını kurtarmak için gerekirse hep birlikte şehitliğe hazırdır. Türk milleti vatanı namus görmektedir. Ne diyordu Metehan hasımlarına: Benden eyerimi isteyin, atımı isteyin, çadırımı isteyin yine vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermem veremem. 2’inci Abdülhamid nasıl seslenmişti: Bir karış toprağını dahi olsa vatanımı satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için.

TÜRKİYE’YE KAST ETME YARIŞINA GİRDİLER

Bir yandan FETÖ diğer yandan kanlı ikizi PKK, DAEŞ Türkiye’ye kast etme yarışına girdiler. 2016 yılı terör parantezine alındı, canlı bombalar sinemizde patladı. Türkiye kan kaybetmektedir, Türk milleti infaz ve ihanet kıskacındadır. Hiçbir küresel komplo Türkiye’nin teslimini göremeyecektir. Bu millet bağımsızlığını kurtarmak için gerekirse hep birlikte şehitliğe hazırdır. Türk milleti vatanı namus görmektedir.

NE DİYORDU METEHAN

Ne diyordu Metehan hasımlarına: Benden eyerimi isteyin, atımı isteyin, çadırımı isteyin yine vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermem veremem. 2’inci Abdülhamid nasıl seslenmişti: Bir karış toprağını dahi olsa vatanımı satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Millet olmanın en bariz vasfı insanları birleştiren ortak noktaların olmasıdır.

İÇ SAVAŞ ÇIKARMAK İSTİYORLAR

İç savaş çıkarmak istiyorlar, oyuna gelmeyelim. Fırat Kalkanı Harekatı zaferle taçlanmalıdır. Ülke olarak kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Ankara hedef alınıyorsa Süleyman Şah Türbesi bırakılıp kaçılmasından dolayıdır.

Bu itibarla Musul diyoruz, Kerkük diyoruz, Halep diyoruz, Misak-ı Milli’nin onurundan cesaretle bahsediyoruz."

 
EtiketlerMHP lideriEl Bab operasyonuDevlet BahçeliKemal KılıçdaroğluMHP Siyaset ve Liderlik OkuluCHP
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